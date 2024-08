Schwabmünchen belohnt sich endlich

Noch lange nach dem Spiel saßen ein großer Teil der Schwabmünchner Spieler und Verantwortliche zusammen - bei bester Laune. Kein Wunder, denn die Partie gegen Illertissen war die bislang beste Saisonleistung und beendete zudem die Serie von drei Spielen ohne Sieg. Und das völlig verdient. Zwar hatten die Schwabmünchner nicht so viel Spielanteile wie zuletzt, dafür zeigten sie deutlich mehr Zug zum Tor und nutzten dabei dann auch die sich bietenden Möglichkeiten.

Die Anfangsphase des spiel gehörte den Gästen, die forsch auftraten und sich nicht wie die bisherigen Schwabmünchner hinten rein stellten. Es dauerte ein paar Minuten, ehe sich die Hausherren ehe sich die Hausherren darauf eingestellt hatten. So entwickelte sich ein flottes Spiel auf gutem Niveau. Schwabmünchen wurde immer gefährlicher, nach einer knappen Viertelstunde war Gabriel Merane mit einem Weitschuss dem ersten Tor am Nächsten, doch Illertissens Torhüter Mate Sszekely lenkte den Ball gerade noch so über die Latte. Nur drei Minuten später bewiesen die Gäste, dass mit ihnen immer zu rechnen ist, doch Ansumana Sanneh nagelte den Ball aus elf Metern nur an die Latte. Im weiteren Verlauf hatte Schwabmünchen immer mehr vom spiel und nach etwas mehr als einer halben Stunde gab es dann endlich den fälligen Lohn. Über Mike Uhde und Marcel Leib kam der Ball zu Simon Paulus, der eiskalt zum 1:0 einnetzte. Die Hausherren blieben auch in der Folgezeit am Drücker und gingen so mit einem verdienten 1:0 in die Pause - wobei durchaus Chancen für eine höhere Führung vorhanden waren.

Auch nach dem Seitenwechsel versuchten die Gäste gefährlich zu bleiben. Jedoch biss sich die junge Illertisser Mannschaft an der Schwabmünchner Defensive ihre Zähne aus - und wenn sie doch mal durchkamen war ein gut aufgelegter Fabio Zeche im Schwabmünchner Tor Endstation. Gerade in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälften müssen sich die Schwabmünchner vorwerfen lassen, die sich bietenden Konterchancen nicht gut genug ausgespielt zu haben und so eine frühe Vorentscheidung verpasst zu haben. „Da waren drei oder vier Aktionen dabei, bei denen mehr drin war“, so Trainer Ben Enthart nach der Partie. Dass sie Kontern können, bewiesen die Schwabmünchner in der 71. Minute. Nach einer Gäste-Ecke nahm Gabriel Merane vor dem Schwabmünchner Strafraum den Ball, auf. Maik Uhde blockte ihm geschickt dem Weg frei und nach einem Sprint bis zur Mitteline setzte Merane mit einem tollem Diagonalpass Simon Paulus in Szene, der sich mit dem 2:0 bedankte. Die Westschwaben erhöhten den Druck, doch die Schwabmünchner Defensive blieb weiterhin sattelfest - bis kurz vor Schluss. Bei einem Eckball köpfte Illertissens Christian Mijatovic Schwabmünchens Angreifer Fatlind Vezaj an und schon stand es nur noch 2:1. Und nur knapp eine Minute später stand Vezaj erneut im Mittelpunkt - doch diesmal traf er ins richtige Tor. Nach einer schnellen Konter über Maximilian Aschner und Lucas Kusterer stand der Stürmer goldrichtig, um das 3:1 tu erzielen und das Spiel endgültig zu entscheiden.

Mit dem 3:1 feiern die Schwabmünchner einen verdienten und vor allem wichtigen Erfolg. „Heute war vieles so, wie es ein sollte. Vor allem der Zug zum Tor war da“, freute sich Trainer Ben Enthart. Dass das Spiel so verlief hat mehrere Gründe. Zum Einen hatten die Schwabmünchner einen Gegner, der selbst Lust hatte, Fußball zu spielen, was dem TSV auch wieder mehr Räumer verschaffte. Auch die Maßnahme Entharts, Gabriel Merane defensiver einzusetzen und Maik Uhde wieder offensiver spiele zu lassen hat sich, zumindest dieses Mal, als goldrichtig erwiesen. Merane rackerte viel und glänzte auch als Vorbereiter. Maik Uhde konnte zwar keinen zählbaren Erfolg vorweisen, war aber ein ständiger Unruheherd für die Illertisser Defensive. Zudem war er an der Entstehung der ersten beiden Treffer maßgeblich beteiligt. Ein weiter Faktor war die Defensive - egal ob Vierkette oder Torhüter - die für die Illertisser kaum zu knacken war.

Bereits am Donnerstag geht es für Schwabmünchen weiter, da steigt die Wiederholung der abgebrochenen Partie in Ehekirchen (18 Uhr), am Samstag (16 Uhr )sind die Schwarz-Weißen dann in Durach zu Gast.