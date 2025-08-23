Icon Menü
Fußball-Landesliga: Schwabmünchen muss in Aindling ran

Fußball-Landesliga

Ohne Coach, dafür mit Selbstvertrauen: Schwabmünchen muss in Aindling ran

Der TSV Schwabmünchen ist am Sonntag in Aindling gefordert und trifft auf seinen Ex-Coach. Auch ohne Trainer Emanuel Baum will man die weiße Weste wahren.
    Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche hat gut lachen, immerhin trägt er mit seinen Leistungen dazu bei, dass der TSV kaum Gegentore bekommt.
    Schwabmünchens Torhüter Fabio Zeche hat gut lachen, immerhin trägt er mit seinen Leistungen dazu bei, dass der TSV kaum Gegentore bekommt. Foto: Nadine Kruppe

    Auch nach sieben Siegen in Serie ist der Begriff „Traumstart“ noch nicht im Vokabular von Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum angekommen. Er verweist weiter darauf, dass er den Start erst Ende des Monats bewerten will. Grundsätzlich dürfte er nicht ohne eine positive Bewertung auskommen. Die Schwarz-Weißen sind derzeit in einem Zustand, der jedem Gegner die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Nun geht es aber zu einem Gegner, gegen den die Schwabmünchner in der vergangenen Saison die erste Saisonniederlage kassiert hatten.

