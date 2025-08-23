Ohne Coach, dafür mit Selbstvertrauen: Schwabmünchen muss in Aindling ran

Auch nach sieben Siegen in Serie ist der Begriff „Traumstart“ noch nicht im Vokabular von Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum angekommen. Er verweist weiter darauf, dass er den Start erst Ende des Monats bewerten will. Grundsätzlich dürfte er nicht ohne eine positive Bewertung auskommen. Die Schwarz-Weißen sind derzeit in einem Zustand, der jedem Gegner die Sorgenfalten auf die Stirn treibt. Nun geht es aber zu einem Gegner, gegen den die Schwabmünchner in der vergangenen Saison die erste Saisonniederlage kassiert hatten.

Emanuel Baum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aindling Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis