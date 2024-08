Keine 48 Stunden nach dem 4:1-Erfolg beim FC Ehekirchen ging es für die Schwabmünchner Landesligafußballer zur nächsten Auswärtspartie. Dass am Ende in Durach ein 7:0-Erfolg steht, hätte nach der anstrengenden Woche wohl niemand geglaubt. Die drei Erfolge spülten die Schwabmünchner an die Tabellenspitze.

