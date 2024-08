Schwabmünchens Gastspiel in Ehekirchen muss wiederholt werden

Kein Ende gab es in der Landesligapartie des TSV Schwabmünchen beim FC Ehekirchen. Das Spiel musste nach 56 Minuten wegen eines heftigen Gewitters beim Stand von 1:1 abgebrochen werden. Schwabmünchen ging kurz vor der Pause durch ein Tor von Philip Gmell in Führung. Nach dem Seitenwechsel gelang den stärker werdenden Ehekirchnern der Ausgleich. Wenig später war dann unter ockerfarbenen Gewitterhimmel und Blitzen vorerst Schluss. Da das Unwetter lange anhielt und es in Ehekirchen kein Flutlicht gibt, musste das Spiel letztendlich abgebrochen werden. Schon innerhalb der nächsten beiden Wochen soll nach Absprache der Vereinsverantwortlichen das Spiel wiederholt werden. Für Schwabmünchen um Kapitän Tim Uhde geht es bereits am Samstag ab 16 Uhr zu Hause gegen die zweite Mannschaft das FV Illertissen wieder in der Landesliga-Südwest um Punkte.

