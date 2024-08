Schwabmünchens Woche der Wahrheit

Schwabmünchens Trainer Ben Enthart wollte nach der Heimniederlage gegen Aindling erst einmal eine Nacht schlafen, um das Spiel endgültig zu bewerten. Im Nachgang bezeichnete er diese Nacht als „holprig“. „Die Nacht nach einer Niederlage ist nie angenehm“, ergänzt er. Bereits am Montag bat er wieder zum Training. Es gilt, das Team wieder in die Spur zu bringen. „Ballbesitz alleine ist nicht genug, wenn man daraus nichts macht“, stellt er erneut fest. Wie schon zuvor sieht er dabei nicht „die eine“ Baustelle, um erfolgreicher zu spielen. „Es sind viele Dinge, bei denen es nicht ganz passt. Derzeit bringt fast jeder nicht das auf den Platz, was er sich vorstellt und kann“, erklärt der Trainer. Für die nun anstehende englische Woche erwartet er eine Reaktion, denn „so wieder zu spielen, wie zuletzt, ist nicht unser Anspruch“. Daher ist seine Zielvorgabe klar: „Wir wollen beide Spiele so angehen, dass wir die maximale Punktanzahl erreichen.“

