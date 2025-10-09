Von der FCA- Jugend nach Schwabmünchen: Er zieht die Fäden im Spiel seiner Mannschaft

Von der U14 bis zur U17 absolvierte Philipp Boyer seine Ausbildung in der Jugend des FC Augsburg und traf dort auf heutige und ehemalige Bundesligaprofis wie Marco Richter und Timo Werner. Anschließend wechselte der 29-Jährige zum FC Memmingen, wo er den Großteil seiner bisherigen Laufbahn verbrachte und in der Regionalliga zum Einsatz kam. Nach weiteren Stationen in der Regionalliga beim FV Illertissen sowie einer kurzen Zeit in der Bayernliga beim TSV Landsberg schloss sich der gebürtige Augsburger im Winter der vergangenen Spielzeit dem TSV Schwabmünchen an. Dort zieht er im Mittelfeld die Fäden und überzeugt als defensiver Mittelfeldspieler und Spielgestalter. Unter dem neuen Trainer Emanuel Baum läuft es für ihn und seine Mannschaft derzeit hervorragend: Nach 14 Spieltagen ist das Team mit 38 Punkten ungeschlagen an der Tabellenspitze. Mit einem Sieg im Verfolgerduell gegen den VfB Durach könnte man einen weiteren großen Schritt gehen. Boyer selbst trug bislang drei Treffer und vier Vorlagen zum Erfolg bei und hat damit einen maßgeblichen Anteil an der starken Leistung seiner Mannschaft.

1. Wer ist dein fußballerisches Vorbild? In der Jugend war es Eden Hazard. Er war auch eher ein kleiner quirliger Spieler wie ich. In der Jugend habe ich auch noch offensiver als Flügel oder im Sturm gespielt. Mittlerweile würde ich Alejandro Grimaldo sagen. Auch bei ihm wegen seiner Körpergröße und seiner guten Technik.

2. Für welchen Verein schlägt dein Herz? Natürlich für den TSV Schwabmünchen. Ich bin in Augsburg geboren und dementsprechend natürlich auch für den FC Augsburg.

3. Wer war dein härtester Gegenspieler? Da hatte ich schon mehrere. Ich habe beispielsweise im DFB Pokal gegen Kevin Sessa gespielt. Er war sehr stark und ebenfalls ein kleiner wuseliger Spieler. In der Jugend habe ich auch in einem Turnier gegen Timo Werner gespielt. Schon da war er ein unfassbarer Spieler.

4. Wer war/ ist dein bester Mitspieler? Da hatte ich auch schon einige gute Spieler wie zum Beispiel Jannik Rochelt, mit dem ich damals beim SC Memmingen zusammengespielt habe. Er spielt inzwischen in der 2. Bundesliga für Hannover 96 und er war damals schon technisch überragend, spielfreudig und sehr kreativ. Aktuell würde ich definitiv Maik Uhde sagen. Was er kann ist unglaublich. Ich habe selten so einen kompakten Spieler gesehen.

5. Unter welchem Trainer würdest du auf keinen Fall trainieren wollen? Da würde ich ganz klar Felix Magath nennen. Ich glaube, dass er ein Trainer ist, der seine Spieler im Training quält - das wäre definitiv nichts für mich.

6. Welche Musik läuft bei euch in der Kabine? Maximilian Krist ist unser Kabinen- DJ. Man muss sagen, dass er seine Arbeit sehr gut macht. Seine Musikauswahl ist immer unterschiedlich - einfach eine coole Mischung.

Nachdem Spiel gibt‘s eine Spezi

7. Was trinkst du am liebsten nach dem Spiel? Meistens eine eiskalte Spezi. Ein Bier geht natürlich auch ab und zu aber eher eine Spezi.

8. Laufen oder Fitnessstudio? Das kommt ganz darauf an. Laufen mag ich nur, wenn ich mein eigenes Tempo bestimmen kann. Deshalb gehe ich lieber ins Fitnessstudio.

9. Dorffest oder Club? Mittlerweile habe ich einen anderen Fokus und bin insgesamt ruhiger geworden. Wenn ich mich aber entscheiden müsste, würde ich mich trotzdem für das Dorffest entscheiden.

10. Playstation oder Kartenspiel? Definitiv die PlayStation. Momentan spiele ich vor allem das neue EAFC 26, aber auch Call of Duty. Schon seit meiner Kindheit verbringe ich gerne Zeit an der Konsole.

11. Selber Kochen oder Restaurantbesuch? Da tendiere ich zu einem Restaurantbesuch. Meine Freundin und ich gehen sehr gerne Essen - besonders die indische und thailändische Küche sind unsere Favoriten.

12. Gutes Buch oder guter Film? Lieber ein guter Film. In letzter Zeit hat mich der vierte Teil von Conjuring im Kino sehr beeindruckt.

13. Partyurlaub oder Städtetrip? Eher ein Städtetrip, aber ich mag es auch nicht, zu viel zu laufen. Am liebsten ist mir also eine Kombination aus Städtetrip und Strandurlaub. Insgesamt bevorzuge ich es, mich im Urlaub einfach zu entspannen.

14. Tagesschau oder TikTok? Da muss ich TikTok sagen. Ich verbringe dort leider viel zu viel Zeit (lacht).

15. Tatort oder Trash- TV? Tatort ist ehrlich gesagt nicht so mein Ding. Durch meine Freundin schaue ich aber auch hin und wieder Trash- TV, wie beispielsweise Love Island.