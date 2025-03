Topspiel in der Fremde: Nächste schwere Prüfung für Schwabmünchen

Nach dem wichtigen 2:0-Erfolg in Aindling zum Start in die Frühjahrsrunde war die Laune beim TSV Schwabmünchen richtig gut. Co-Trainer Abdallah Luckmann freute sich noch Tage später: „Das war ein Statement.“ In der Tat waren vor allem viele Kontrahenten vom Schwabmünchner Auftritt überrascht, da ein Trainerwechsel als Spitzenreiter mitten in der Vorbereitung auch mal negative Spuren hinterlassen kann. Doch die Mannschaft und der neue Trainer Besim Miroci haben schnell zueinandergefunden und auch Luckmann lobt die Zusammenarbeit mit seinem „neuen Chef“: „Das klappt super, wir haben uns von Beginn an super verstanden.“ Das die Chemie zwischen den Akteuren stimmt ist ein wichtiger Faktor, wollen die Schwabmünchen den angestrebten Weg in die Bayernliga erfolgreich bestreiten.

