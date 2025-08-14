Hält die weiße Weste? Schwabmünchen peilt schsten Streich an

Am Samstag bastelt der TSV Schwabmünchen in der Landesliga Südwest weiter an seinem Traumstart. Bislang konnten die Schwarz-Weißen alle fünf Saisonspiele gewinnen. Gegen den SV Manching (Samstag, 16 Uhr) soll nun der sechste Streich gelingen. Die Oberbayern, die in der Vorsaison als Aufsteiger Platz fünf erreichten, sind schlecht in die Liga gestartet. Erst am vergangenen Wochenende gelang der erste Sieg. Der war eindrucksvoll, denn aus eine m0:3 machte Manching ein 4:3 - und das mit einem Mann weniger.

Ein Ergebnis, welches Emanuel Baum aufhorchen lässt. „Das spricht für sich. Manching hat mehr Qualität, als ihre aktuelle Tabellensituation aussagt“, ist der Trainer überzeugt. „Wir sind gewarnt“, schiebt er nach. Vor allem vor Sebastian Graßl. Der ist Manchings Topscorer und hat bislang fünfmal getroffen. Im Vorjahr war er der beste Torjäger der Liga – wobei Schwabmünchen für ihn kein gutes Pflaster war. Im Rückspiel verschoss er einen Elfmeter und flog vom Platz. Trotzdem gewannen die Manchinger die Partie in Schwabmünchen.

Schwabmünchens Coach warnt vor dem Gegner

Nach dem erneut starken Auftritt sieht Emanuel Baum nicht viele Verbesserungsmöglichkeiten bei seinem Team. „Mehr Zug zum Tor“, ist sein Wunsch. Das war der einzige Punkt, den er nach Sonthofen zu kritisieren hatte. Kein Wunder, steht die Defensive seit Saisonbeginn extrem sicher und auch der Ballbesitz lässt keine Wünsche offen. „Momentan macht es Spaß, die Mannschaft spielen zu sehen“, lobt auch Abteilungsleiter Germar Thiele.

In der Tat sind die Schwabmünchner aktuell gut unterwegs, bieten Fußball, der sich gut ansehen lässt. Das bittere Saisonende mit dem verpassten Aufstieg scheint das Team noch mehr zusammengeschweißt zu haben, die Neuzugänge sind integriert. Auch der Zusammenhalt im Team ist gut, wie immer wieder aus Mannschaftskreisen zu hören ist. Für das Trainerteam um Emanuel Baum ein Zustand, der optimal ist, den es aber auch zu erhalten gilt. Da ist auch der Ansatz, möglichst das Wechselkontingent im Spiel voll und früh auszunutzen, wichtig. Das ist möglich, weil „wir eine hohe Leistungsdichte im Kader haben“, so Baum.