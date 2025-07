Endlich wieder Heimspiel: Wie Schwabmünchen die Favoritenrolle annimmt

Nach dem Auftakterfolg in Stätzling war die Erleichterung im Schwabmünchner Lager groß. Doch der Auftaktsieg gegen den Aufsteiger ist abgehakt, denn am Freitagabend steht schon der nächste Liganeuling vor der Tür. Zum ersten Heimspiel der Saison um 18 Uhr ist der SSV Niedersonthofen zu Gast. Die Allgäuer haben sich als souveräner Meister der Bezirksliga Süd den Platz in der Landesliga gesichert. Was den TSV erwartet.

