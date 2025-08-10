Icon Menü
Fußball-Landesliga: TSV Schwabmünchen holt fünften Sieg im fünften Spiel

Fußball-Landesliga

Traumstart perfekt: Schwabmünchen knackt auch Sonthofen

Die Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen gewinnen auch das fünfte Spiel und grüßen von der Tabellenspitze. Der Coach drückt auf die Euphorie-Bremse.
    Maximilian Aschner (schwarzes Trikot, Nr. 23) bittet zum Tanz.Vier Sonthofner konnten den Schwabmünchner vor dem 1:0 nicht stoppen
    Maximilian Aschner (schwarzes Trikot, Nr. 23) bittet zum Tanz.Vier Sonthofner konnten den Schwabmünchner vor dem 1:0 nicht stoppen Foto: Nadine Kruppe

    Der TSV Schwabmünchen bleibt in der Landesliga Südwest weiterhin das Maß aller Dinge – und Trainer Emanuel Baum weiter bescheiden. Trotz einer über weite Strecken souveränen Leistung gegen Bayernliga-Absteiger Sonthofen, die in einem 2:0-Sieg endete, will Baum immer noch nicht von einem Traumstart sprechen. „Warten wir mal den August ab“, so der Coach, der dann aber ergänzte: „Klar sind die fünf Siege in fünf Spielen super.“ Ausschlaggebend für den Schwabmünchner Erfolg sind zwei Tugenden, die die Schwarz-Weißen derzeit nahezu perfektionieren: Geduld und defensive Stärke. Auch der 1. FC Sonthofen, dessen Offensivabteilung schon in oberen Landesligasphären einzuordnen ist, fand am Ende kein Mittel, den Ball im Schwabmünchner Tor unterzubringen.

