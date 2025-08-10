Traumstart perfekt: Schwabmünchen knackt auch Sonthofen

Der TSV Schwabmünchen bleibt in der Landesliga Südwest weiterhin das Maß aller Dinge – und Trainer Emanuel Baum weiter bescheiden. Trotz einer über weite Strecken souveränen Leistung gegen Bayernliga-Absteiger Sonthofen, die in einem 2:0-Sieg endete, will Baum immer noch nicht von einem Traumstart sprechen. „Warten wir mal den August ab“, so der Coach, der dann aber ergänzte: „Klar sind die fünf Siege in fünf Spielen super.“ Ausschlaggebend für den Schwabmünchner Erfolg sind zwei Tugenden, die die Schwarz-Weißen derzeit nahezu perfektionieren: Geduld und defensive Stärke. Auch der 1. FC Sonthofen, dessen Offensivabteilung schon in oberen Landesligasphären einzuordnen ist, fand am Ende kein Mittel, den Ball im Schwabmünchner Tor unterzubringen.
Fußball-Landesliga
