Machtdemonstration: Schwabmünchen schießt Aufsteiger ab

Die etwas mehr als 250 Zuschauenden dürften am Freitagabend trotz leichtem Nieselregen zufrieden den Heimweg vom Schwabmünchner Fußballplatz angetreten haben. Immerhin gab es zuvor einen deutlichen 5:0-Heimsieg der heimischen Landesliga-Fußballer gegen den SSV Niedersonthofen zu bejubeln. Bereits zur Pause war schon klar, dass die Punkte wohl in Schwabmünchen bleiben werden. Ein Platzverweis spielte beim TSV in die Karten.

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Machtdemonstration Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Maik Uhde Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis