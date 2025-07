Nicht zu stoppen: Schwabmünchen verteidigt Spitzensposition souverän

Drei Spiele, drei Siege, 11:1 Tore – aber von einem Traumstart will Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum noch nichts wissen. „Jetzt geht es erst einmal nach Illertissen, dann kommt Sonthofen. Dann schauen wir, wo wir stehen. Und dann reden wir über den Start“, stellt Baum klar. Derzeit sieht es unbestreitbar richtig gut für die Schwabmünchner aus. Auch wenn die drei Auftaktgegner nicht zur Landesligaspitze gezählt werden, ist die Art und Weise, wie die Erfolge zu Stande kamen, beeindruckend. Am Mittwochabend hatte auch der bisherige Angstgegner FC Memmingen II nichts zu bestellen gegen den Vizemeister des Vorjahres. 3:0 hieß es am Ende für die Gastgeber, die ihre Spitzenposition in der Landesliga Südwest verteidigten und nun als einziges Team noch ohne Punktverlust sind.

