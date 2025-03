Nur ein Unentschieden und drei Niederlagen

Eine Woche vor dem Start der Bezirksliga haben die Teams aus dem Landkreis-Süden durchwachsene Ergebnisse eingefahren, während der TSV Bobingen nicht gespielt hat. Auch Kreisligist Kleinaitingen konnte nicht überzeugen, während Langerringen einen Achtungserfolg einfährt.

Hollenbach - FC Königsbrunn 2:0 Eine schwere Testspielaufgabe hatte Bezirksliga-Aufsteiger FC Königsbrunn am Sonntag beim TSV Hollenbach, der die Bezirksliga Süd souverän anführt. Königsbrunn ging als Außenseiter in die Partie und musste über weite Strecken der Partie hinterherlaufen. Schon früh geriet man nämlich in Rückstand. Nach Neun Minuten erlief Hollenbachs Niclas Mederer einen Pass in die Tiefe und vollende zur 1:0-Führung. Nur drei Minuten später wurde das Team von Trainer David Bulik für einen Fehler im Spielaufbau bestraft. Man verlor den Ball und Hollenbachs Patrick Högg eroberte diesen und schoss den Ball zum 2:0 ins Tor. In der 20. Minute hatte Högg die nächste Großchance, schoss aber vorbei. Ab Mitte der ersten Hälfte spielte Hollenbach weniger zwingend nach vorne, ließ aber auch wenige Offensivaktionen der Königsbrunner zu. Zu Beginn des zweiten Durchgangs überstand Königsbrunn mehrere gute Hollenbacher Angriffe und Torwart Nico Hopfenzitz konnte sich mehrmals auszeichnen. Noel Boric sah kurz vor dem Schlusspfiff noch die rote Karte und musste frühzeitig vom Feld.

Lagerlechfeld - TSV Haunstetten 1:5 Ebenfalls verloren hat Königsbrunns Mitaufsteiger Lagerlechfeld. Die Spielvereinigung war gegen den TSV Haunstetten beim 1:5 vor allem im zweiten Durchgang deutlich unterlegen. Inklusive eines Testspiels im Trainingslager in Innsbruck hat die Mannschaft von Spielertrainer Daniel Raffler alle sechs Testspiele verloren. Nachdem seine Mannschaft in der Vorwoche beim 0:2 gegen den VfL Kaufering etwas stabiler auftrat, gab es nun wieder eine hohe Niederlage. Auch gegen Türkgücü Königsbrunn (1:5) und den TSV Gersthofen (0:6) hatte man schon deutlich verloren. Mitte der ersten Halbzeit ging Haunstetten durch Aladin Halilovic in Führung. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen, ehe Haunstetten ab der 69. Spielminute aufdrehte: Erst traf Jonathan Wriest zum 2:0, nur vier Minuten später legte Tino Joerss nach und innerhalb der nächsten fünf Minuten fielen noch zwei weitere Treffer: Erst gelang Adrian Sommer der Ehrentreffer für Lagerlechfeld, ehe Noah Spindler zwei Minuten später auf 4:1 stellte. Den Schlusspunkt markierte Jost Rittner mit dem 5:1 in der 84. Minute.

Langerringen trotzt Stätzling ein Unentschieden ab

Oberbernbach - FC Kleinaitingen 2:1 Auch eine Klasse tiefer hatten die Teams aus dem Landkreis-Süden wenig Grund zur Freude. Der FC Kleinaitingen verlor bei Ost-Kreisligist Oberbernbach mit 1:2. Marcel Heider brachte sein Team nach 34 Minuten in Führung, Can Raschid traf aber kurz vor der Halbzeitpause zum Ausgleich und legte in der 69. Spielminute nach.

Stätzling - SpVgg Langerringen 3:3 Immerhin über ein Remis durfte sich Kreisliga-Spitzenreiter Langerringen freuen. Gegen den Bezirksligisten FC Stätzling spielte man 3:3. Mario Müller brachte die Spielvereinigung nach 13 Minuten in Führung, aber Ahmet Kirov glich vier Minuten später aus. In der 22. Spielminute traf erneut Müller, aber wieder währte die Langerringer Führung nur wenige Minuten. Nach einer halben Stunde traf Daniel Palluch zum erneuten Stätzlinger Ausgleich. Mitte der zweiten Halbzeit ging Stätzling das erste Mal in Führung, weil Nick Sautter traf. In der 83. Spielminute kam Langerringen aber zum Ausgleich durch Yannick Keiß.

Der ASV Hiltenfingen hat am Wochenende nicht gespielt, tritt aber am Mittwoch in Ustersbach beim Kreisklassisten TSV Ustersbach an. Der SV Schwabegg war ebenfalls spielfrei, ehe man am Sonntag als einziges Team aus dem Landkreis-Süden bereits in die Frühjahrsrunde der Kreisliga Augsburg startet. Zum Auftakt empfängt man am Sonntag mit der SpVgg Westheim das Schlusslicht der Liga.