Trotz Traumstart keine Euphorie: So geht Schwabmünchen mit Platz eins um

„Es sind erst zwei Spieltage gespielt und wir können das richtig einordnen. Wir heben nicht ab und schauen auch gar nicht auf die Tabelle“, so Emanuel Baum, Trainer der Landesliga-Fußballer des TSV Schwabmünchen nach dem 5:0-Erfolg seiner Mannschaft gegen den Aufsteiger SSV Niedersonthofen. Bereits am ersten Spieltag gab es einen Erfolg in Stätzling, wodurch die Schwabmünchner aktuell von der Tabellenspitze grüßen. Was das Team so stark macht und wie es jetzt weiter geht.

