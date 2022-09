Von Polstern und dünnen Decken

Plus Während in der Bezirks- und Kreisliga die Teams aus der Region fleißig punkten, hat der TSV Schwabmünchen weiter Sorgen.

Vor einer Woche haben die Langerringer Kreisliga-Fußballer noch überzeugend das prestigeträchtige Derby beim ASV Hiltenfingen gewonnen und damit die Tabellenspitze erobert. Da erwarteten doch alle, dass das Heimspiel der SpVgg Langerringen gegen die U23 des TSV Schwaben Augsburg eine klare Sache würde, denn die hatten bisher nur zweimal Unentschieden gespielt.