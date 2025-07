Gegen Elfmeter-Spezialisten: TSV Bobingen peilt Toto-Pokal-Finale an

Bereits 2021 standen sich der Kissinger SC und der TSV Bobingen im Halbfinale des Toto-Pokals gegenüber. Die Kissinger waren als Titelverteidiger drauf und dran den Toto-Pokal zum zweiten Mal in Folge zu holen. Doch daraus wurde nichts. Damals siegten die Bobinger deutlich mit 6:0 und holten sich später den Titel. Am Mittwochabend treffen die beiden Kontrahenten erneut in der Runde der letzten Vier aufeinander. Ab 18.15 Uhr hat wieder der KSC als klassentieferer Verein Heimrecht. Unterschätzen sollte Bobingen den Gegner allerdings nicht.

