Abschied mit Aufstieg? Langerringen trifft im Showdown auf Reimlingen

Seit dem Samstagabend kennt die SpVgg Langerringen ihren Gegner im entscheidenden Relegationsspiel zum Aufstieg in die Bezirksliga Schwaben. Es ist der FSV Reimlingen aus dem Ries. Der Vizemeister der Kreisliga Donau Nord setzte sich auch in der zweiten Runde der Aufstiegsrelegation durch. Nach dem 2:1-Sieg gegen die TSG Thannhausen machten es die Reimlinger im zweiten Spiel gegen den SV Oberegg aus der Kreisliga Allgäu Nord noch einen Tick spannender. 0:0 stand es nach 90 Minuten und auch in der Verlängerung fiel kein Tor. So musste das Elfmeterschießen entscheiden, und da trafen die Reimlinger viermal. Ihr Torwart Markus Diethei wurde zum Helden, weil er zwei Elfmeter der Oberegger halten konnte. Nun steht der Showdown am Mittwochabend (Anpfiff 18.30 Uhr) in Altenmünster an. Für den Coach ist es der Abschied.

Hieronymus Schneider Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis