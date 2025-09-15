Schwabmünchens Trainer warnt, Königsbrunn atmet auf

Nach dem 5:0-Erfolg im Derby gegen Aystetten war Schwabmünchens Trainer Emanuel Baum dann doch zufrieden. „Bei dem Ergebnis muss man das ja auch sein“, stellt er nach der Partie klar. 45 Minuten vorher war seine Gemütslage noch anders. Die erste Halbzeit des Spiels verlief ganz und gar nicht nach dem Geschmack des Trainers. Das früh zu erkennen, denn Baum schimpfte an der Seitenlinie auf und ab. Zur Pause gabs dann auch eine klare Ansprache in der Kabine, die Baum als „nicht laut, aber deutlich“ beschrieb. Schwabmünchens Trainer war mit dem Auftreten des Teams nicht einverstanden. „Das war eine Spur zu selbstgefällig. Wir sind zu lasch in die Zweikämpfe, haben nicht sauber gespielt“, erklärt er. Als Ursache für dieses Auftreten sieht er den bisherigen Erfolg: „Da ist es schon mal so, dass die Spieler davon ausgehen, dass es schon irgendwie klappt.“

