Das 2:2-Unentschieden in Aindling war nicht nur das erste Ligaspiel in dieser Saison, dass der TSV Schwabmünchen nicht gewinnen konnte, es war auch die erste Partie, der Trainer Emanuel Baum nicht beiwohnte. Der Coach weilt aktuell im Urlaub, verfolgte das Spiel am Sonntagabend aber im Livestream und ist trotz zweier verlorener Punkte nicht unzufrieden: „Wir hatten viel Ballbesitz und haben es gerade in der zweiten Halbzeit gut gemacht.“ Ärgerlich, sagt er, seien die individuellen Fehler, die zu den zwei Gegentoren geführt haben. In der kommenden Woche ist Baum wieder bei seiner Mannschaft, wenn sie den TSV Rain zum Spitzenspiel empfängt. Baum gibt sich zuversichtlich und erwartet zugleich eine schwere Aufgabe: „Rain steht sehr stabil, hat eine äußerst gute Abwehr und braucht nicht viele Chancen, um Tore zu erzielen.“

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bobingen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emanuel Baum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis