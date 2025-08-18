Wie der TSV Schwabmünchen den eigenen Trainer beeindruckt

Als die Mannschaft nach dem 3:1 Sieg über den TSV Manching gemeinsam im Kreis steht und Trainer Emanuel Baum wie gewohnt ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet hat, ergreift Fabio Zeche das Wort: „Das war richtig guter Fußball in der zweiten Halbzeit. Es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuschauen“, sagt der Torwart und bekommt Applaus. Nach dem gemeinsamen Jubel steht der Trainer etwas abseits auf dem Rasen und führt das Lob noch weiter aus, hat aber auch einen Kritikpunkt.

Piet Bosse Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Emanuel Baum Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis