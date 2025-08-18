Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Schwabmünchner Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Schwabmünchen
Icon Pfeil nach unten
Lokalsport
Icon Pfeil nach unten

Fußball: Schwabmünchens Siegesserie und kriselnde Kreisligisten

Fußball-Nachlese

Wie der TSV Schwabmünchen den eigenen Trainer beeindruckt

In der Landesliga bleibt Schwabmünchen ungeschlagen. Vor den kommenden schweren Aufgaben ist Trainer Baum optimistisch. Weniger zufrieden sind die Kreisligisten.
Von Piet Bosse und Hieronymus Schneider
    • |
    • |
    • |
    Als die Mannschaft im Kreis zusammensteht, spricht Torwart Fabio Zeche seinem Team ein großes Lob aus.
    Als die Mannschaft im Kreis zusammensteht, spricht Torwart Fabio Zeche seinem Team ein großes Lob aus. Foto: Nadine Kruppe

    Als die Mannschaft nach dem 3:1 Sieg über den TSV Manching gemeinsam im Kreis steht und Trainer Emanuel Baum wie gewohnt ein paar Worte an die Mannschaft gerichtet hat, ergreift Fabio Zeche das Wort: „Das war richtig guter Fußball in der zweiten Halbzeit. Es hat richtig Spaß gemacht, euch zuzuschauen“, sagt der Torwart und bekommt Applaus. Nach dem gemeinsamen Jubel steht der Trainer etwas abseits auf dem Rasen und führt das Lob noch weiter aus, hat aber auch einen Kritikpunkt.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden