Spannendes Fußballwochenende zu Saisonbeginn

Das Fußballwochenende hatte einiges zu bieten. Nur schade, dass alle Spiele auswärts stattfanden. Der TSV Schwabmünchen trat zum ersten Mal in Aystetten an, der TSV Bobingen gastierte wieder einmal in Oberstdorf. Für Türkgücü Königsbrunn war das Unentschieden in Germaringen zum Saisonstart eigentlich zu wenig. Der FC Königsbrunn feierte dagegen beim Mitaufsteiger in Kammlach einen wichtigen Sieg. Für den Aufsteiger Lagerlechfeld war die Aufgabe in Wiggensbach allerdings noch eine Nummer zu groß.

