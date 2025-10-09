Nach schwachem Saisonstart: Trainerwechsel in Mittelneufnach

Die Fußballer des TSV Mittelneufnach hatten sich zu Beginn der Saison in der A-Klasse Allgäu 2 zum Ziel gesetzt, ganz oben mitzuspielen. Die Ergebnisse waren zwar nicht schlecht, aber nach sechs Spieltagen stand das Team nur auf dem achten Platz mit neun Punkten. Nach der 1:3-Heimniederlage gegen den SC Unterrieden entschloss sich die Abteilungsleitung, einen Trainerwechsel vorzunehmen.

„Wir haben uns einvernehmlich von Jürgen Streit getrennt, der hier eine gute Arbeit geleistet hat, aber wir wollten etwas Neues wagen“, sagt Abteilungsleiter Johannes Thoma. Mit dem 62-jährigen Jürgen Streit hat der TSV in der Saison 2024/25 den vierten Platz erreicht. Vorher hat der erfahrene Trainer drei Jahre lang den FC Mindeltal gecoacht und war seit 2007 bei mehreren Vereinen tätig. Als Spieler war er einst beim BC Aichach in der Landesliga aktiv.

Fußball: Neuer Coach war schon Mittelneufnach aktiv

Auf der Suche nach einem neuen Trainer wurden die Mittelneufnacher schnell fündig. Sie wussten, dass der in der Jugend ihres Vereins aufgewachsene Bernhard Vogg seit Ende der vergangenen Saison frei war. Er war seit 2017 Trainer beim Nachbarverein TSV Walkertshofen und hat dessen erste Mannschaft 2019 von der A-Klasse in die Kreisklasse geführt. „Eigentlich wollte ich eine längere Pause machen, aber wenn der Heimatverein anfragt, konnte ich nicht Nein sagen. Immerhin habe ich dort an die 500 Spiele in der Jugend bestritten. Ich glaube, dass die Mannschaft einen Wechsel wollte und ich ihr Wunschkandidat war“, so der 46-jährige.

Vor seiner Zeit in Walkertshofen hat Vogg zwei Jahre die A-Junioren des TSV Mittelneufnach trainiert und in der zweiten Mannschaft gespielt. Seine erste Partie als Coach ging zwar mit 0:2 in Auerbach-Stetten verloren, aber dann folgten zwei überzeugende Siege. „Wir stehen zwar immer noch auf dem achten Platz, aber der Abstand zur Spitze wurde schon verkürzt und es soll noch weiter nach oben gehen“, gibt sich Vogg zuversichtlich. Auf Platz zwei sind es nur noch vier Punkte Abstand, auf den Tabellenführer SV Tussenhausen sieben. Der nächste Gegner ist der Tabellenvierte SV Eggenthal und der ist nur zwei Punkte voraus. Danach geht es zum Tabellenführer nach Tussenhausen.