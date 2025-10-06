Icon Menü
Fußball: Warum Schwabmünchen marschiert und Bobingen träumt

Fußball

Warum Schwabmünchens Joker Trumpf sind

Während Schwabmünchen vom breiten Kader profitiert, erinnert Bobingens Fußball an ein Meisterteam. Türkgücü Königsbrunn setzt ein Zeichen in der Kreisliga.
Von Piet Bosse
    • |
    • |
    • |
    Der eingewechselte Matteo di Maggio erzielte am Sonntag den Schwabmünchner Siegtreffer.
    Der eingewechselte Matteo di Maggio erzielte am Sonntag den Schwabmünchner Siegtreffer. Foto: Nadine Kruppe

    In Spielen, sagt Emanuel Baum, würfele er gerne. Denn genau das, sagt er immer wieder, könne er tun, wenn es darum geht, wer auf den offensiven Außenbahnen beim TSV Schwabmünchen spielt. Dort hat er mit Maximilian Krist, Maximilian Aschner, Simon Ammann und dem Siegtorschützen vom Spitzenspiel am Sonntag, Matteo di Maggio, vier Optionen. Auch in der Innenverteidigung drängen sich mit Maximilian Muha, Luca Boyer und Lucas Kusterer drei Spieler auf, wo nur zwei Spielen können. Dass der Trainer teilweise die Qual der Wahl hat, war ein entscheidender Faktor für den Sieg im Spitzenspiel gegen Jetzendorf am Sonntag.

