TSV Königsbrunn gewinnt Premierenturnier der SG Lechfeld

Gespannt blickten die Fußballer des TSV Königsbrunn auf das Geschehen auf dem Parkett. Einfluss auf den Ausgang des Hallenturniers der SG Lechfeld hatte der Kreisklassist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr. Die Pflichtaufgabe gegen den TSV Straßberg hatte Königsbrunn mit 4:0 souverän gelöst, jetzt musste man auf einen Ausrutscher des Gastgebers hoffen. Die SG Lechfeld bekam es im abschließenden Spiel im Derby mit der SpVgg Lagerlechfeld zu tun. Hin und her ging es zwischen den beiden Lokalrivalen. Am Ende stand nach Chancenwucher auf beiden Seiten ein 2:2. Freuen konnten sich über dieses Ergebnis vor allem die Königsbrunner,, die mit neun Punkten den Turniersieg holten.

Turnierleiter Sebastian Rieder (Zweiter von links) gratulierte Andreas Assner (Zweiter von rechts) vom Turniersieger TSV Königsbrunn. Foto: Vanessa Di Marco

Auf dem zweiten Platz landete die SG Lechfeld, die mit einem Sieg gegen die Lagerlechfelder mit dem TSV in Sachen Punkte gleichgezogen wäre und auch das bessere Torverhältnis aufwies. Insbesondere im Auftaktspiel überzeugte der von Benjamin Pippig gecoachte Gastgeber. Der TSV Schwabmünchen wurde mit 5:0 von der Platte gefegt. Die Schwabmünchner fingen sich aber schnell und marschierten danach. Am Ende landete der TSV punktgleich mit der SG Lechfeld auf dem dritten Rang. Platz vier ging an Lagerlechfeld, das insgesamt dreimal Unentschieden spielte. Der B-Klassist TSV Straßberg schlug sich wacker, konnte am Ende aber nur einen Zähler holen und wurde Fünfter.

Turnier der SG Lechfeld muss verlegt werden

Turnierleiter Sebastian Rieder bedankte sich bei den beiden Schiedsrichtern Jakob Zinser und Ronald Hafner sowie den Mannschaften. „Es war ein sehr faires Turnier, das allen sichtlich Spaß gemacht hat.“ Bereits im kommenden Jahr soll es ein weiteres Turnier geben. Der Standort ist allerdings noch unklar. Aufgrund eines technischen Defekts in der Schwabmünchner Dreifachturnhalle musste die SG nach Graben ausweichen. Dort spielte man notgedrungen mit dem kleinen Futsal und mit Seitenaus. Allerdings wurde nach den klassischen Hallenregeln gespielt.