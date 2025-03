Königsbrunner für das Bayerntor des Monats nominiert

Ein Königsbrunner Spieler wirft den Ball beim Einwurf in den gegnerischen Strafraum, der Langerringer Verteidiger will klären, sein Kopfball gerät aber eher hoch, als weit. Manuell Hampp sieht, dass der Ball wieder im Strafraum landen wird, positioniert sich auf der Höhe des Elfmeterpunktes und setzt zum Fallrückzieher an. Der Ball segelt über den Torwart und landet im Tor. Es ist das 1:0 des FC Königsbrunn im Testspiel gegen die SpVgg Langerringen, das der FC Königsbrunn mit 3:0 gewinnt.

Den Torschützen bringt das Tor vielleicht bald die Auszeichnung zum Schützen des Bayerntreffers des Monats. Nominiert sind außerdem Lennard Kronauer und Parham Nikandish-Asl aus der U17 des SV Heimstetten mit Toren aus der Halle, Jonathan Dolp aus der U18 des FC Memmingen, Tom Eckardt aus der U19 des Post SV Nürnberg und Karlo Jolic vom SB Chiemgau Traunstein.

Hampp wäre mit seinem Treffer aus dem Testspiel gegen die SpVgg Langerringen nicht der erste Schütze des Bayerntores des Monats aus dem Landkreis. Im September 2022 gewann Max Repasky von der SG Fischach/Margertshausen den Preis für sein Distanzschuss-Tor im Kreisliga-Spiel gegen den SV Schwabegg.