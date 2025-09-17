Wie eine Großaitinger Schülerin deutsche Meisterin am Luftgewehr wurde

Erst vor zweieinhalb Jahren hat Anni Mayr mit dem Schießsport im Verein angefangen und sich schon im Vorjahr für die Deutsche Meisterschaft im Luftgewehr 3-Stellungskampf und stehend qualifiziert. Vor wenigen Wochen wurde sie in der Disziplin 3-Stellung deutsche Meisterin im Einzel und mit der Mannschaft im Wettbewerb der Schülerinnen. Mit 595 von 600 möglichen Ringen war sie an der Spitze der Deutschen Jungschützinnen und gewann mit ihren Mannschaftskolleginnen Anna Stöhr (582 Ringe) und Lily Brettel (578 Ringe) den Mannschaftstitel. Die Titelkämpfe fanden in der Olympia-Schießanlage in München-Hochbrück statt.

Anni, Wie bist du zum Schießsport gekommen?

Das liegt bei uns eigentlich schon immer in der Familie. Viele meiner Familienmitglieder sind oder waren Teil der Singoldschützen. Deshalb habe ich auch schon mit elf Jahren gleich mit dem Luftgewehr angefangen.

Hast du auch noch andere Hobbys und in welche Schule gehst du?

Ich war mal im Reit- und Fahrverein Schwabmünchen, doch das habe ich wegen des Schießsports aufgegeben. Außerdem bin ich noch Ministrantin in der Pfarrgemeinde Großaitingen und engagiere mich bei der katholischen Mädchenjugend. Ich bin in der achten Klasse und gehe auf die Leonhard-Wagner-Realschule.

Wie oft trainierst Du in der Woche?

Das Vereinstraining findet zweimal in der Woche statt. Vor der deutschen Meisterschaft habe ich jedoch einzeln mit meinem Papa trainiert, da diese Meisterschaft in der Sommerpause des Vereins stattfindet. Im Herbst beginnt das regelmäßige Training für die Wettkämpfe der Jugendmannschaft und der zweiten Mannschaft der Erwachsenen. So kommt man auf drei bis viermal die Woche.

Wie kommt man eigentlich zur deutschen Meisterschaft?

Ich musste mich über viele Wettbewerbe qualifizieren, angefangen vom Verein über die Gau-, Bezirks- und Bayerischen Meisterschaften. Dieses Jahr wurde ich zweimal Bayerische Vize-Meisterin in den Disziplinen 3-Stellungskampf und stehend. Voriges Jahr wurde ich auch für die deutsche Meisterschaft qualifiziert, landete aber noch im Mittelfeld.

Was hat dich zum jetzigen Erfolg geführt?

Neben der gewonnenen Erfahrung und dem intensiven Training haben mich mein eigenes Gewehr und meine maßgefertigten Schießklamotten einen Schritt weitergebracht.

Was sind deine nächsten Ziele?

Nächste Saison darf ich in der Kleinkaliber-Disziplin auf die 50-Meter-Distanz starten. Eine neue Herausforderung auf die ich mich freue. Auf der Schießanlage der Singoldschützen Großaitingen kann ich das auch sehr gut trainieren.

Bleibt da noch Zeit für Spaß und Freizeit?

Ja, denn nach dem Training wird es meistens ein geselliger und witziger Abend unter der Schützenjugend.

Icon vergrößern Anni Mayr (links), Anna Stöhr und Lilly Brettel sind deutsche Meisterinnen. Foto: Helmut Geiger Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Anni Mayr (links), Anna Stöhr und Lilly Brettel sind deutsche Meisterinnen. Foto: Helmut Geiger

Erfahrung und Training verhalfen der Großaitingerin Mayr zum Titel