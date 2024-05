Pferdesport

Reitclub Ulrichshof Königsbrunn: Großes Publikum für die Dressurpferde

Plus Dressurturnier im Reitclub Ulrichshof Königsbrunn erweist sich am langen Pfingstwochenende als Zuschauermagnet. Nächstes Wochenende steht an gleicher Stelle das Springturnier an.

Das sonnige und warme Wetter am langen Pfingstwochenende spielte dem Reitclub Ulrichshof Königsbrunn voll in die Karten. Der Verein erlebte während seines Dressurturniers nicht nur einen Ansturm von über 226 Aktiven mit 267 Pferden. Auch zahlreiche Besucherinnen und Besucher verfolgten mit ausgesprochenem Fachverstand die Ritte in den zwei Dressurvierecken auf dem großen Reitplatz. "Dressurreiten ist ja schon etwas Spezielles, aber wir hatten eine tolle Stimmung und so viele Gäste, dass wir während der Feiertage sogar für unsere Gastronomie nachordern mussten. Dank unserer ehrenamtlichen Helfer konnten wir die Organisation aber stemmen und auch guten Sport bieten", zog die RCU-Vorsitzende Kathrin Götzfried ein überaus zufriedenstellendes Fazit.

Besonders hochklassig und gut besucht waren die beiden Spitzenprüfungen des Turniers. Den Prix St. Georges am Samstag gewann eine erfahrene Profireiterin, die Ausbilderin und mehrfache Championatsteilnehmerin Ramona Ritzel (RFV Bad Wörishofen) mit ihrem Wallach Johnny Johnson vor Alina Kaltstein ( Dachau) auf Salahadim auf Rang zwei und einem Lokalmatador, dem Königsbrunner Dressurausbilder Frank Freund (TRSC Königsbrunn) mit Duellant auf Rang drei. Zudem dominierte Frank Freund zwei Prüfungen für den Pferdenachwuchs. Er gewann mit Falcon Crest die Dressurpferdeprüfung der Klasse L sowie mit Rendezvous die Klasse M.

