Gundelfinger Allstars erst im Finale gestoppt

Das Experiment ist geglückt. Bei der 16. Auflage des Intersport-Seeßle-Cups wurde nach mehr als zehn Jahren mal wieder der klassische Hallenkick zelebriert – und die Rundumbande lockte die Fans. 360 zahlende Besucher hatte der FC Gundelfingen, als nach Futsal-Regeln gespielt wurde, nie gezählt. Doch egal, in welcher Variante das Turnier letztlich durchgeführt wird, das Ergebnis ist fast immer gleich. Denn der FV Sontheim trug sich zum insgesamt fünften Mal in die Siegerliste ein.

„Es ist einfach ein schönes Turnier“, erklärte der Ex-Gundelfinger Sebastian Knäulein, jetzt Trainer des württembergischen Bezirksligisten, und verriet zudem: „Als die Spieler gehört haben, dass klassisch mit Bande gespielt wird, haben sie sich regelrecht aufgedrängt.“ Wobei Knäulein Anlaufprobleme einräumte, „doch wir haben uns dann ins Halbfinale gezittert.“ In ihrem letzten Gruppenspiel lagen die Sontheimer gegen Vorjahressieger Türk Gücü Lauingen bis 100 Sekunden vor Schluss zurück und gewannen noch 2:1. Weil anschließend Türk Gücü mit einem späten Doppelpack gegen den SV Aislingen noch 3:2 siegte, war Sontheim als Gruppenzweiter weiter. Deutlich hinter den FCG-Allstars, die durchweg zeigten, dass sie am Ball nichts verlernt haben. Allen voran Tobias Stegherr, den aus der aktuellen Generation niemand mehr kennt. „Es ist auch schon 18 Jahre her, dass ich hier gespielt habe“, meinte der ehemalige Kapitän mit einem Lächeln – und ergänzte: „Es hat richtig Spaß gemacht.“ Dabei hatte Stegherr mit den FCG-Oldies gerade das Finale mit 0:3 verloren.

Den emotionalen Höhepunkt hatten die Allstars im Halbfinale erlebt. Gegen das aktuelle FCG-Team, das in diesem Winter komplett ohne Akteure aus dem Landesliga-Kader auskommen wird, stand es bis eine Sekunde vor Schluss 1:1. Das Neunmeterschießen ums Weiterkommen schien unvermeidbar, als Marcus Mattick den Ball mitten in die Schlusssirene hinein ins Netz lenke. Matticks Jubellauf übers ganze Parkett zeigte, dass auch er voller Begeisterung bei der Sache war.

BC Schretzheim im Halbfinale chancenlos

Weit weniger spannend war das zweite Halbfinale zwischen den Sontheimern und dem späteren Dritten BC Schretzheim. Trotz lautstarker Unterstützung von den Rängen waren die Kleeblättler beim 0:6 chancenlos. „Die sind jetzt im Rollen, das wird richtig schwer für uns“, meinte Bernd Scheu von den FCG-Allstars mit Blick auf die Sontheimer – und wurde im Finale vollauf bestätigt. Die Nachbarn aus dem „Ländle“ setzten sich gegen die ehemaligen und aktuellen Gundelfinger Routiniers mit 3:0 durch.

Positiv überrascht zeigten sich auch die Schiedsrichter. Ulrich Reiner, Obmann der Donau-Gruppe, gestand: „Ich hatte mit mehr harten Aktionen und Bandenchecks gerechnet, das war überhaupt nicht der Fall.“ Stattdessen gab es kurzweiligen Sport mit vielen Torraumszenen und wenigen Unterbrechungen zu sehen. „Ich habe mit einigen Zuschauern gesprochen, die lange nicht mehr in der Halle waren und sich richtig auf die Bande gefreut hatten. Sie wurden nicht enttäuscht“, meinte etwa der Höchstädter Thomas Kehrle, der für die FCG-Oldies auflief. Ehrenpreise von Seeßle und Ausrüster Jako gab’s für Sontheims Torjäger Jorgo Kentiridis, Schretzheims Keeper Tobias Aninger und „Allstar“ Bernd Scheu.