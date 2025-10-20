Trotz Personalsorgen: Schwabmünchen siegt souverän

Trotz einiger personeller Ausfälle siegten die Bezirksoberliga-Handballer des TSV Schwabmünchen mit 36:26 gegen die SG Augsburg/Gersthofen. Durch zahlreiche Verletzungen und den kurzfristigen Ausfall von Felix Hänsel stand Trainer und Team nur ein schmaler Kader zur Verfügung. Doch davon ließ sich die Mannschaft nicht beirren und zeigte von Beginn an eine engagierte Leistung.

Der TSV startete furios in die Partie: mit schnellen Gegenstößen und clever heraus gespielten Angriffen setzten sich die Gelb-Blauen früh ab. Nach fünf Minuten leuchtete ein verdienter 5:2-Vorsprung auf der Anzeigetafel. In der Folge entwickelte sich eine ausgeglichene erste Halbzeit mit wechselnden Spielphasen. Zwar schlichen sich einige Ungenauigkeiten ein, doch eine stabile Abwehr und konzentrierte Angriffe sorgten dafür, dass die Männer zur Pause mit 20:16 in Führung lagen.

Handball: TSV Schwabmünchen souverän

Nach dem Seitenwechsel kamen die Schwabmünchner motiviert aus der Kabine und knüpften direkt an ihre gute Leistung an. Mit viel Einsatz und Willenskraft bauten sie den Vorsprung weiter aus. Die zweite Hälfte war geprägt von körperbetontem Spiel und mehreren Zeitstrafen gegen die Gäste aus Augsburg/Gersthofen, was dem TSV zusätzlich in die Karten spielte. Durch ein diszipliniertes und durchdachtes Angriffsspiel behielten die Hausherren die Kontrolle und ließen keine Zweifel am Sieger des Abends aufkommen.

TSV Schwabmünchen Seidler (Tor), Stuhler(6), Labermeier(2), Wölke(2), Schikor(3), Zull(Tor), Matthesius(1), Bauer(0), Ritschel(0), Kell(3), Reichenberger(10), Mayer(6), Scholz(3)