Königsbrunn rettet einen Punkt

In einem spannungsgeladenen Spiel trennen sich der BHC Königsbrunn und die SG 1871 Augsburg/Gersthofen mit einem gerechten Unentschieden. Ein Ergebnis, das den Verlauf dieses packenden Spiels perfekt widerspiegelt und wirklich alles zu bieten hatte.

Die Heimmannschaft hatte sich viel vorgenommen, um auf das verpatzte Auswärtsspiel in Lauingen zu reagieren und so begann die erste Halbzeit dementsprechend intensiv. Schnell erarbeiteten sich die Brunnenstädter eine Führung. Besonders das Zusammenspiel zwischen Abwehr und Angriff lief hervorragend und durch ein effektives Tempospiel fanden die Gastgeber immer wieder Lösungen, die Abwehr der Gäste auszuhebeln. Doch SG 1871 Augsburg/Gersthofen kämpfte sich zurück ins Spiel und ließ die Heimmannschaft nie komplett davonziehen.

Königsbrunn gleicht in letzter Minute aus

Auch beim BHC schlichen sich nun zunehmend technische Fehler ein, die häufig in einfachen Abschlüssen für die Gäste resultierten. So konnte man aus Sicht des BHC mit nur einem Tor Vorsprung in die Pause gehen (15:14), was die zweite Hälfte völlig offenließ. Im zweiten Durchgang kam das Tempospiel beim BHC nicht mehr richtig ins Laufen, der Angriff stockte zunehmend und es musste spürbar härter gearbeitet werden, um gute Abschlüsse zu generieren. Die Abwehr kam Mitte der zweiten Halbzeit auch langsam ins Straucheln, weshalb die Gäste nun nach einem offenen Schlagabtausch erstmals in Führung gehen konnten. Drei Minuten vor Schluss lag die SG mit zwei Toren in Führung und konnte den Sieg bereits riechen, doch die Brunnenstädter bäumten sich noch einmal auf. Nach mehreren gelungenen Defensivaktionen und schnellen Treffern, konnte man 30 Sekunden vor Schluss ausgleichen und hatte 3 Sekunden vor Schluss sogar noch einmal die Chance das Spiel zu gewinnen. Letztendlich konnte der letzte Wurf nicht im Tor untergebracht werden und die Mannschaften trennten sich mit einem Unentschieden.

Für Königsbrunn ist dieser Punkt hart erkämpft und wichtig, dennoch wurde mit einer Verletzung von Tim Sailer ein hoher Preis gezahlt. Auch wenn man sich vielleicht mehr erhofft hatte, kann man dennoch einige positive Aspekte mitnehmen. Auch für die SG 1871 war es ein Erfolg. Ziel für den BHC sollte es nun sein, sich von den kleinen Rückschlägen zu befreien, technische Fehler zu reduzieren und die Chancen besser zu nutzen. Der nächste Schritt kann schon im kommenden Spiel gegen Bobingen erfolgen, das sicherlich genauso spannend wird. (AZ)

BHC Königsbrunn: Schießl, Schneeberger (beide Tor), Hoffmann (2), Bergner, Böhm (2), Spörhase, Foidl (5), Wineck (5), Grobe (7), Dornmair (4), Neuberger, Raab, Sailer (3), Herzog (1)