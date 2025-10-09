Bobingen empfängt Schwabmünchen zum Derby

Mit Spannung erwartet wird am Samstag das Derby in der Handball-Bezirksoberliga zwischen den Männern des TSV Bobingen und des TSV Schwabmünchen. Anpfiff ist um 20 Uhr.

Die Saisonstarts verließen unterschiedlich. Der TSV Bobingen kassierte zum uftakt zwei Niederlagen, allerdings gegen die beiden Topfavoriten der Liga. Im dritten Heimspiel in Folge brennen die Gastgeber und wollen mit einem Heimsieg in die Erfolgsspur finden. Für den TSV Schwabmünchen geht es darum, den guten Saisonstart weiter auszubauen. Die Leistungskurve zeigt nach oben, und das junge Team trotzt den Widrigkeiten der Verletzungsmisere bisher gut. Trainer Marius Astalosch musste bisher Spiel für Spiel improvisieren und auch jetzt ist aufgrund der aktuellen Grippewelle, die auch bei den Gelb-Blauen kursiert, noch nicht klar, wie der Kader am Samstagabend konkret aussehen wird.

Gute Nachrichten gibt es an der Torwartfront, denn mit Neuzugang Niklas Seidler meldet sich ein Keeper nach seiner Sprunggelenksverletzung zurück. In jedem Fall möchten die Gäste den dritten Sieg im dritten Saisonspiel einfahren, was sicherlich keine leichte Aufgabe werden wird. (nifra)