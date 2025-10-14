Bobingen gewinnt das Derby gegen Schwabmünchen

In einer gut besuchten Halle entwickelte sich ein schnelles und intensives Spiel. Bobingen erwischte den etwas besseren Start und ging in der 9. Minute mit 7:5 in Führung durch einige technische Fehler verpasste der TSV Schwabmüchen den Anschluss zu finden. Bobingen konnte in Folge durch geschicktes Tempospiel leichte Tore erzielen. führte in der 22. Minute mit 16:10. Mit vielen mitgereisten Fans schafften die Gelb Blauen vor der Halbzeit nochmal den Anschluss. So ging es mit dem Ergebnis von 19:18 in die Kabinen.

Nach dem Seitenwechsel blieb die Partie zunächst offen, ehe Bobingen seine Offensivstärke ausspielte und sich etwas absetzen konnte. Schwabmünchen versuchte mit hohem Tempo und variablen Angriffen den Anschluss zu halten, kam aber gegen die kompakte Abwehr der Gastgeber nur selten zu klaren Torchancen. Bis zur 47. Minute konnte Schwabmünchen noch den Anschluss halten, doch nach einem 5:0-Lauf der Bobinger war das Spiel vorzeitig entschieden. An diesem Abstand hat sich nicht mehr viel geändert, somit kam es zum Endstand von 38:32 für die Hausherren des TSV Bobingen. Der Jubel in der Halle war auf Bobinger Seite groß. (AZ)