Die letzte große Hürde des Jahres

Am kommenden Wochenende erwarten die Schwabmünchner Handballdamen die SG Schozach-Bottwartal in eigener Halle. Die Gegnerinnen stehen aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz und mussten sich mit 13:1 Punkten bisher nur dem TSV Wolfschlugen mit einem Unentschieden geschlagen geben. Nur aufgrund der Spielanzahl stehen sie in der Tabelle hinter der TSG Freiburg.

Schwabmünchen will die Vorbereitungszeit nutzen

Für die Schwabmünchnerinnen ist es das letzte Spiel des Jahres, bevor es in die sechs Wochen Winterpause und somit in die zweite Vorbereitungsphase der Saison geht. Zwar sind zu diesem Zeitpunkt erst neun der elf Hinrundenspiele gespielt, jedoch sagt Trainer Volmering zurecht: „Für uns beginnt die Rückrunde mit dem Heimspiel gegen Haunstetten am elften Januar. Wir nutzen die spielfreie Zeit, um uns effektiv vorzubereiten und werden dann im Januar voll angreifen.“ In dieser Phase wird der schmale Drittligakader auch Zeit finden, um sich etwas zu erholen und sowohl physisch als auch mental neue Kraft zu tanken. Am Samstag ist in der Hans-Nebauer-Sporthalle Anpfiff zu gewohnter Zeit um 18:00 Uhr. Gleich im Anschluss spielen die Männer um 20 Uhr gegen den TSV Friedberg II. Beide Mannschaften freuen sich über eine volle Halle mit vielen Fans. (nifra)