Schwabmünchen verliert erneut

Am Sonntagabend traf der TSV Schwabmünchen in der Bezirksoberliga auswärts auf den VfL Günzburg II. In einer spannenden Partie, die von zahlreichen Führungswechseln und einem hohen Tempo geprägt war, musste sich die Mannschaft von Schwabmünchen am Ende knapp mit 36:34 geschlagen geben.

Schon in den ersten Minuten zeigte sich, dass sich beide Teams nichts schenken würden. Sebastian Schüller brachte den TSV Schwabmünchen früh mit 0:1 in Führung, doch Günzburg antwortete prompt und glich immer wieder aus. Besonders Leonhard Reichenberger und Linus Schmid hielten Schwabmünchen im Spiel. Nach einer temporeichen ersten Halbzeit ging es mit einem 17:17 in die Kabinen – ein gerechtes Ergebnis in einem bis dahin ausgeglichenen Spiel.

Nach der Pause erwischte der VfL Günzburg II den besseren Start und konnte sich schnell mit drei Toren absetzen (20:17, 33. Minute). Schwabmünchen ließ sich jedoch nicht abschütteln. Immer wieder fanden die Gäste Lösungen im Angriff. Doch die Hausherren hielten dagegen und nutzten ihre Chancen konsequenter .Bis zur 52. Minute war die Partie beim Stand von 31:30 weiterhin völlig offen. Doch Günzburg nutzten die nächsten Minuten besser aus und konnten sich so leicht absetzen. Zwar kämpfte sich Schwabmünchen in den letzten Minuten noch einmal heran, doch leider wurden diese Mühen nicht belohnt und somit endete das Spiel mit 36:34. (nifra)

Königsbrunn feiert dritten Heimsieg in Folge

Der BHC Königsbrunnen besiegt die zweite Mannschaft aus Friedberg souverän mit 35:21. Ein Spiel, in dem sich der Favorit am Ende verdient und deutlich durchsetzen konnte. Der Beginn verlief zunächst zäh und die Brunnenstädter konnten sich nur leicht absetzen. Im Abschluss fehlte die Präzision, zudem offenbarte die Abwehr noch einige Unstimmigkeiten im Zusammenspiel. Dennoch zeigte sich die Mannschaft in den entscheidenden Situationen wacher als der Gegner, der mit einer verkleinerten Bank auskommen musste. Immer wieder führten schnelle Tempogegenstöße zu leichten Torerfolgen. Im Lauf der ersten Halbzeit stabilisierte sich die Defensive zunehmend, sodass der BHC zur Halbzeit verdient mit 17:11 in Führung lag.

Im zweiten Durchgang setzte die Heimmannschaft ihr Spiel souverän fort, verstärkte die Abwehr weiter und ließ Friedberg kaum Lösungen im Angriff finden. Das Tempospiel funktionierte weiterhin hervorragend, wodurch der Vorsprung kontinuierlich ausgebaut wurde. Die Gäste fanden keinen Weg mehr zurück ins Spiel, sodass am Ende ein klares 35:21 auf der Anzeigetafel stand.

Für die Brunnenstädter bedeutet das Ergebnis zwei weitere Punkte und den dritten Heimsieg in Folge. Der Blick richtet sich nun auf das kommende Heimspiel gegen Bäumenheim, wo der nächste Erfolg gefeiert werden soll. Die Mannschaft geht mit breiter Brust in diese Partie und möchte die Heimserie weiter ausbauen. Friedberg hingegen bleibt weiterhin tief im Tabellenkeller und muss dringend nach Lösungen suchen, um den Negativtrend zu stoppen.

Bobingen besiegt den Tabellenletzten

Nach dem souveränen Sieg gegen den TSV Friedberg II stand für den TSV Bobingen die nächste Pflichtaufgabe an. Der TSV Bäumenheim, Tabellenletzter der Liga, war zu Gast in der Realschulturnhalle Bobingen. Nicht nur die Tabellensituation sprach eine deutliche Sprache, sondern auch der Heimvorteil spielte dem TSV Bobingen in die Karten. So war die Rollenverteilung vor Spielbeginn klar: Alles andere als ein deutlicher Heimsieg wäre eine Enttäuschung gewesen.

Bereits nach wenigen Minuten führten die Hausherren mit 4:0. Vor allem die erste und zweite Welle funktionierten an diesem Abend. Torhüter Thomas Gebauer erwies sich dabei nicht nur als sicherer Rückhalt zwischen den Pfosten, sondern glänzte auch mit präzisen Pässen auf die Außenpositionen, wo die Bobinger Flügelzange gnadenlos zuschlug. Die Gäste aus Bäumenheim hatten dem Tempospiel der Bobinger in der Anfangsphase kaum etwas entgegenzusetzen und mussten bereits nach wenigen Minuten eine Auszeit nehmen. Doch auch danach änderte sich das Bild kaum. So konnten sich die Bobinger bis zur Pause einen komfortablen Vorsprung von 23:12 erarbeiten.

Auch nach dem Seitenwechsel legte der TSV zunächst unermüdlich nach. Die Vorgabe, das Tempo weiterhin hochzuhalten, wurde diszipliniert umgesetzt, und die Führung wuchs zwischenzeitlich auf 14 Tore an. Bäumenheim zeigte sich zwar bemüht, konnte dem hohen Tempo der Bobinger aber nichts entgegensetzen. Vor allem die starke Abwehr der Hausherren sorgte immer wieder für Ballgewinne, die in einfache Tore umgewandelt wurden. Doch je länger das Spiel dauerte, desto deutlicher wurde, dass die Gastgeber nach der hohen Intensität der ersten 45 Minuten langsam müde wurden.

In der Schlussviertelstunde schlichen sich dann vermehrt Unkonzentriertheiten ein. Während in der ersten Hälfte fast jeder Abschluss saß, wurden nun einige freie Würfe liegen gelassen. Auch technische Fehler häuften sich, und das Tempospiel wurde ungenauer. Dies ermöglichte es den Gästen, das Ergebnis etwas freundlicher zu gestalten. Die Bobinger erzielten in den letzten 15 Minuten nur noch fünf Tore, sodass der einst komfortable 14-Tore-Vorsprung am Ende auf „nur“ neun Treffer schrumpfte. Dennoch war es ein ungefährdeter 35:26-Erfolg, bei dem ein besonders erfreulicher Aspekt hervorstach: Jeder einzelne Feldspieler konnte sich in die Torschützenliste eintragen. (AZ)