Comeback und Arbeitssieg: Schwabmünchen dreht Partie zuhause

Die Regionalliga-Handballerinnen des TSV Schwabmünchen gewannen mit 28:25 gegen den HC Sulzbach-Rosenberg. Wie im vorherigen Spiel gegen den HT München erwischte Schwabmünchen einen schlechten Start. Durch Absprachefehler und zögerliches Verteidigen gingen die Gäste schnell mit 7:3 in Führung, was Trainer Mario Stadlmair dazu zwang, in der 13. Spielminute die erste Auszeit zu nehmen. Diese hatte den gewünschten Effekt und die Abwehr griff nun beherzt ins Positionsspiel der Gäste ein, sodass mehrfach Bälle erobert und in schnelle Tore verwandelt werden konnten. Binnen drei Minuten hatten die Gelb-Blauen das Spiel zu ihren Gunsten gedreht (8:7, 17. Minute).

Vor allem Linkshänderin Franziska Scheraus übernahm in dieser Phase Verantwortung und fand wiederholt Lücken in der gegnerischen Defensive, die sie konsequent nutzte. Bis zur Halbzeit konnte sie sich so gleich dreimal in die Torschützinnenliste eintragen. Die letzten Minuten der ersten Halbzeit waren dennoch erneut von Unkonzentriertheit geprägt und so scheiterte die Heimmannschaft mehrfach an der gegnerischen Torhüterin oder schlicht am metallenen Torgehäuse. Zur Halbzeit musste man sich deshalb mit einem Tor Rückstand in die Kabine verabschieden.

Handball: Schwabmünchen dreht Partie in Halbzeit zwei

„Ein Genie beherrscht das Chaos,“ heißt es so schön, ein Satz der aktuell auch auf SMÜ-Coach Mario Stadlmair zutreffen dürfte. Sein Team präsentierte an diesem Tag wahlweise gekonnt herausgespielte Torerfolge und wenig elegante „Kopf-durch-die-Wand-Aktionen.“ Dennoch schaffte er es in der Halbzeit mit knappen Worten klarzustellen, dass er keinerlei Bedenken über den Spielausgang habe, obwohl die erste Hälfte sich eher unzufriedenstellend gestaltet habe. Er nahm sowohl im Angriffsspiel als auch in der Defensive einige Anpassungen vor und schickte sein Team zurück auf die Platte.

Direkt nach Wiederanpfiff traf Rückkehrerin Lea Lammich, die nach Zwangspause durch Kreuzbandriss endlich ihr Comeback feierte, zum Ausgleich, was Schwabmünchen in die Erfolgsspur zurücklenkte. Obwohl sich das Spiel weiterhin eng gestaltete, und Sulzberg-Rosenbach sich alle Mühe gab, die Schwabmünchnerinnen, um keinen Preis davonziehen zu lassen, war der Heimsieg ab dem Führungstreffer von Kim Bartosch zum 15:14 (35. Minute) nie wieder wirklich gefährdet und Schwabmünchen hatte kontinuierlich leicht die Nase vorn.

Langsam aber sicher konnte der Vorsprung ausgebaut und zumindest ein kleines ‚Polster‘ herausgespielt werden. Schlussendlich konnten die Singoldstädterinnen erneut zwei Punkte auf ihrem Konto verbuchen und reihen sich so auf Platz vier des momentan noch nicht sehr aussagekräftigen Tabellenmittelfelds ein. Am Sonntag sind die Damen des TSv dann um 16 Uhr auswärts beim FC Bayern München gefordert. (nifra)

TSV Schwabmünchen Bloch, Globisch (beide Tor); Bartosch (6/2), Gossner (5), Rheindt (5), Scheraus (4), Mehr (3), Girstenbrei (2), Haslauer (1), Kramer (1), Lammich (1), Franz, Michael E., Michael L., Rabus, Schanda