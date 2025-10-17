Unter Zugzwang: Königsbrunn will erste Punkte

Am Wochenende kommt es in der Bezirksoberliga der Handballer zum Duell zweier Teams, die bisher noch auf ihren ersten Erfolg warten: Der BHC Königsbrunn trifft auf den TSV Haunstetten. Beide stehen nach den ersten Spieltagen unter Zugzwang und wollen endlich den ersehnten Befreiungsschlag landen.

Für den BHC verlief der Saisonstart nicht, wie erhofft. Trotz engagierter Auftritte fehlte in den entscheidenden Phasen das Glück, um Punkte mitzunehmen. Trainer Falko Klaffenbach sieht jedoch Fortschritte: „Wir arbeiten hart und sind nah dran. Wenn wir unsere Chancen konsequenter nutzen, ist der erste Sieg nur eine Frage der Zeit.“ Auch der TSV Haunstetten steckt in einer ähnlichen Situation. Das Team aus dem Augsburger Süden zeigte ebenfalls ordentliche Leistungen, konnte diese aber noch nicht in Zählbares ummünzen. „Das wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden werden“, so die Einschätzung aus dem BHC-Lager. „Wir wollen mit voller Energie auftreten und uns endlich für unsere Arbeit belohnen.“ (AZ)

Am Samstag steht für die Handballer des TSV Schwabmünchen das nächste Heimspiel gegen die 1871 Augsburg/Gersthofen an. Nach den ersten vier Saisonspielen stehen die Menkinger mit zwei Siegen und zwei Niederlagen im Tabellenmittelfeld. Um den Anschluss an die vorderen Plätze nicht zu verlieren, wollen die Schwabmünchener vor heimischem Publikum unbedingt doppelt punkten. (nifra)