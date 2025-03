Nach drei Heimspielen in Folge müssen die Handballer des TSV Schwabmünchen in der Bezirksoberliga mal wieder auswärts ran. Anpfiff bei der zweiten Mannschaft des TSV Friedberg ist am Samstag um 18 Uhr. Auch die Schwabmünchner Frauen müssen auswärts ran, die Jugend empfäng den Gegner, gegen den sie bereits vergangenen Woche gespielt hat.

