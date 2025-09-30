Schwabmünchnerinnen gelingt der Saisonauftakt

Am vergangenen Samstag gelang den Schwabmünchner Regionalliga-Handballerinnen ein 25:23 Auftakt-Sieg gegen die HT München. In einem schnellen Spiel behielt die neu formierte Mannschaft am Ende einer engen Partie die Nerven und konnte die ersten zwei Punkte mit nach Schwabmünchen nehmen.

Nach dem Abstieg aus der 3. Bundesliga im vergangenen Frühjahr musste sich Trainer Mario Stadlmaier nicht nur von Co-Coach Stephan Volmering verabschieden, der sich vom Traineramt zurückzog um mehr Zeit für die Familie zu haben, sondern sah sich auch gezwungen seinen bisherigen Rückraum quasi vollständig zu ersetzen: Sowohl Celine Würdinger, als auch Alina Birnkammer fallen nach Knie-OPs auf unbestimmte Zeit aus, Halbspielerin Luisa Merkle gefiel es in der 3. Liga ausgezeichnet und so steht sie seit dieser Saison für den Nachbarverein TSV Haunstetten auf dem Parkett. Cosima Würdiger wagte sogar den Sprung in die 2. Liga und nahm ein Wechselangebot des VfL Waiblingen an. Abwehr-Routinier Öykü Hiemer wird Mama und kehrt zwar aus erfreulichen Gründen nach ihrer Zahnverletzung doch nicht aufs Feld zurück aber hinterlässt dennoch eine nicht weniger große Lücke im Team.

Glücklicherweise fanden sich mit Manolito Pyrkosch vom TSV Königsbrunn ein hervorragender Co-Trainer und mit Annika Mehr (zuvor 2. Damenmannschaft TSV Haunstetten), Hanna Becirhodzic (vorher TSV Landsberg), sowie Sina Gossner & Rebecca Kramer (beide aus der eigenen Schwabmünchner Jugend) ausgezeichneter Ersatz für die Abgänge im Rückraum.

Schwabmünchen überzeugt nach nervösem Beginn

Die offensiv agierende Abwehr der Schwabmünchner Gäste war es auch, die ihnen schließlich am vergangenen Samstag den ersten Saisonsieg einbrachte. Zu Beginn merkte man dem auch in dieser Saison wieder recht jungen Team die Nervosität an und die Hachingerinnen konnten binnen 6 Minuten auf 4:0 davonziehen. Einige Absprache-Fehler ermöglichten der Heimmannschaft schnelle Tore, doch kurz darauf gelang es den Gelb-Blauen ihre Unstimmigkeiten im Verbund zu lösen und nur sieben Minuten später war die gegnerische Führung wieder egalisiert. Nun gelang es den Gästen immer wieder über die Defensive Ballgewinne zu erzielen, sodass zur Halbzeit eine 14:13 Führung auf der Anzeigetafel stand.

Das Spiel gestaltete sich in der zweiten Hälfte zunehmend ausgeglichen, und einige Minuten konnte sich keines der beiden Teams absetzen. Die Spielweise beider Mannschaften wurde immer hitziger und sodass beide Teams mehrfach in Unterzahl auf dem Feld agieren mussten. In der 38. Minute schaffte es dann Torhüterin Carolin Globisch ihrer Mannschaft spürbar Aufwind zu verschaffen, denn nach einer tollen Parade versenkte sie den Ball eigenhändig im gegnerischen Tor, da diese aufgrund einer Zeitstrafe statt Torwart eine zusätzliche Feldspielerin eingesetzt hatten. Eine kurze Schwächephase der Schwabmünchnerinnen ließ die Hachinger Damen im Anschluss noch einmal auf 20:18 davonziehen. Doch die jüngste Spielerin Sina Gossner hatte nicht vor ihr erstes Damenspiel so einfach aufzugeben und erzielte nicht nur den Anschlusstreffer zum 19:20 sondern steuerte gleich vier Tore in der letzten Viertelstunde bei, was zusammen mit einer starken Abwehrleistung ausreichte, um am Ende einen 25:23 Sieg herauszuholen. (nifra)