Schwabmünchens B-Jugend startet in Bundesliga-Pokalrunde

Das Schwabmünchner Handball-Team beendete die Vorrunde in der Jugendbundesliga der weiblichen B-Jugend mit einem fünften Platz in der Tabelle und zieht nun in die Pokalrunde C ein, die sich aus den Dritten bis Sechsten der Vorrunde 5 sowie den Dritten bis Sechsten aus der Vorrunde 6 zusammensetzt. 4:8 Punkte nimmt das Schwabmünchner Jugendbundesliga-Team mit in die Pokalrunde und belegt damit zum Start Rang sieben von acht.

Das erste Spiel der Pokalrunde C bestreitet das Schwabmünchner-Team am 9. Februar um 15 Uhr gegen TV Nellingen 1893 in Ostfildern. Die Gastgeberinnen vom TV Nellingen konnten in der Vorrunde fünf Spiele für sich entscheiden und ziehen mit 10:2 Punkten in die Pokalrunde ein und sind Zweiter. Der TV Nellingen ist ausschließlich im Frauen und Mädchenhandball aktiv. Die Frauen spielten von 2016 bis 2019 in der Bundesliga. In der aktuellen Saison 24/25 gehen die Frauen des TV Nellingen allerdings in der Regionalliga Baden-Württemberg auf Torjagd. Auf Bundesligaebene ist neben der weiblichen B-Jugend von Nellingen auch die weibliche A-Jugend unterwegs.

Das Schwabmünchner Jugendbundesliga-Team freut sich auf vier neue, für sie unbekannte Teams aus vier verschiedenen Bundesländern. Nach Nellingen (Baden- Württemberg) sind für die kommenden Wochen in der Pokalrunde Spielbegegnungen mit Marpingen im Saarland, Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz sowie Bensheim/Auerbach in Hessen angesetzt. (nifra)