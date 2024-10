Schwabmünchens harter Kampf wird nicht belohnt

Vergangenen Samstag empfingen die Schwabmünchner Handballerinnen die SG Kappelwindeck/Steinbach in eigener Halle. Die Heimmannschaft wartete bislang immernoch auf ihren ersten Sieg in der dritten Liga und ging somit als Außenseiter in die Partie gegen ihre Gegnerinnen, die als Sechstplatzierter nach Schwaben angereist waren.

Trotz der schwierigen Ausgangslage startete das Team von Trainergespann Stadlmair/Volmering hoch motiviert ins Spiel. Gleich zu Beginn konnte sich Torhüterin Carolin Globisch durch einen gehaltenen Siebenmeter auszeichnen. Die Abwehrreihen beider Mannschaften standen zunächst gut. Im Anschluss entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, bei dem die Schwabmünchnerinnen den Gästen anfangs immer eine Nasenlänge voraus waren. Das lag vor allem am starken Tempospiel. So nahm der Trainer der SG nach 20 gespielten Minuten bei einem Spielstand von 7:6 die erste Auszeit. Diese zeigte unmittelbar Wirkung. Obwohl die Mannschaft aus Kappelwindeck wenig später beim Spielstand von 7:7 in Unterzahl geriet, konnten sie sich daraufhin mit zwei Toren absetzen, weil die Damenmannschaft des TSV nicht konsequent genug verteidigte und im Angriff nicht geduldig genug war. Nach 23 gespielten Minuten war es jetzt das Trainerteam der Heimmannschaft, welches die Timeout Karte legte. Trotz toller Treffer von einer an diesem Tag in Topform auflaufenden Celine Würdinger, welche nach der Auszeit gleich zweimal den Anschlusstreffer für den TSV erzielen konnte, gelang es Schwabmünchen nicht auszugleichen oder gar in Führung zu gehen. Dennoch war das Spiel auch zur Halbzeit noch offen. Nach zwei schönen Toren von Franziska Scheraus auf der Rechtsaußenbahn trafen auch die Gegnerinnen noch einmal und so ging es mit einem Halbzeitstand von 11:14 in die Kabinen.

Die Schwabmünchnerinnen starteten nach dem Seitenwechsel durch einen Treffer von Damaris Rheindt gut in die zweite Hälfte. Doch im weiteren Verlauf der Partie kamen auch die Gäste aus Kappelwindeck durch kleine Unaufmerksamkeiten in der Defensive des TSV ein ums andere Mal zum Torerfolg. Wenn die Abwehr die SG dann doch mal ins Zeitspiel zwang, war es die sehr stark aufgelegte Desiree Kolasinac, die den Ball auch unter Zugzwang mehr als einmal sicher im Tor der Heimmanschaft unterbrachte. So ging die SG Kappelwindeck/ Steinbach nach 35 gespielten Minuten erstmals mit fünf Toren in Führung. Doch ans Aufgeben wurde von Schwabmünchner Seite noch kein Gedanke verschwendet. In der 41 Spielminute war es erneut Celine Würdinger, welche den Rückstand auf drei Tore verkürzte. So sah sich der Coach der Gäste erneut zu einer Auszeit gezwungen. Doch auch danach ließ sich das Team in gelb-blau noch nicht abschütteln. 15 Minuten vor Abpfiff kämpfte sich der Aufsteiger sogar bis auf zwei Tore (22:24) heran. Wenig später erhielt eine Spielerin auf Gegnerseite durch ihr etwas zu hartes einsteigen eine Zeitstrafe, welche den Schwabmünchner Damen nochmals zwei Minuten in Überzahl verschaffte.

Schwabmünchen kämpft sich nochmals heran

Um ihre Mannschaft nochmals zu motivieren alles für den Sieg zu geben, nahm das Trainerduo Stadlmair/Volmering elf Minuten vor Schluss das vorletzte Timeout. Dieses Mal wurde die Zeit mit einer Spielerin mehr auf dem Feld besser genutzt und so war es in der 51. Spielminute Julia Franz, welche nach einer langen Verletzungspause ihr erfolgreiches Comeback feierte, die erneut auf ein Tor (25:26) verkürzte. Spätestens jetzt war der Ausgang der Partie wieder völlig offen und die Zuschauer erhofften sich eine spannende Schlussphase. Auch durch einen 3-Tore-Lauf der Gäste ließ sich die Heimmannschaft nicht beirren und kämpfte sich erneut durch einige Ballgewinne und gutes Umschaltspiel bis auf ein Tor (29:30) bei noch fünf verbleibenden Spielminuten heran.

Jedoch gelang es den Schwabmünchnerinnen, wie schon in den Partien zuvor, auch an diesem Abend nicht das Spiel zu drehen. So war es das Team aus Kappelwindeck, welches in der entscheidenen Phase den kühleren Kopf behielt. Bei einem Spielstand von 29:33 nahm der gegnerische Coach nochmal eine Auszeit. Das Trainerteam der Heimmannschaft nutzte diese und wechselte auf eine offensive Manndeckung um die Gegnerinnen höchstmöglich unter Druck zu setzen und somit vielleicht doch noch zu den entscheidenden Ballgewinnen zu kommen. An diesem Abend war die etablierte Drittligamannschaft der SG jedoch abgeklärt genug und ließ sich den Sieg nicht mehr nehmen. Kurz vor Abpfiff war es erneut Celine Würdinger, die mit ihrem insgesamt neunten Treffer nochmal verkürzte und somit den Endspielstand von 31:35 besiegelte. So wartet der Aufsteiger aus Schwabmünchen weiterhin auf den ersten Punktgewinn in der dritten Liga. Die B-Juniorinnen haben in der Bundesliga ihr Heimspiel gegen Hossingen-Meßstetten mit 31:39 verloren. (nifra)

TSV Schwabmünchen: Bloch, Reuther, Globisch (alle Tor), Rabus, Birnkammer, Michael, Merkle (3), Franz (2), Rheindt (6/4), Celine Würdinger (9), Girstenbrei (2), Scheraus (2), Bartosch (3/1), Schanda, Cosima Würdinger (4), Patrizia Haslauer.