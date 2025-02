Schwabmünchens Nachwuchs verliert Pokalauftakt

Das erste Spiel der Pokalrunde C bestritt das Schwabmünchner-Team am Sonntag in Ostfildern gegen TV Nellingen 1893. Die Gastgeberinnen vom TV Nellingen begrüßten das Team aus Schwabmünchen in einer sehr modernen, erst im Oktober 2023 eröffneten, Sporthalle, die einen Zuschauerbereich für bis zu 960 Fans zu bieten hat und mit modernster Technik ausgestattet ist. Ziemlich beeindruckt und abgelenkt von der ungewohnten Kulisse in der neuen modernen Halle, waren die Schwabmünchner Jugendbundesliga-Spielerinnen zu Beginn der Partie nicht konzentriert bei der Sache und kassierten in den ersten fünf Minuten gleich sechs Gegentore ohne einen eigenen Treffer zu erzielen. So zog Trainerin Maria Dushkova zum ersten Mal die in diesem Spiel die grüne Timeout- Karte, um ihre Mannschaft wachzurütteln. In den darauffolgenden fünf Spielminuten fanden die Schwabmünchnerinnen besser ins Spiel und verkürzten bis zur zwölften Minute auf 9:5, woraufhin die Gastgeberinnen eine Auszeit nahmen. Die Spielerinnen des TV Nellingen waren jedoch deutlich dynamischer unterwegs und konnten durch ihr schnelles Umschaltspiel zahlreiche Tempogegenstöße erfolgreich im Tor der Schwabmünchnerinnen platzieren. In die Halbzeitpause verabschiedeten sich beide Mannschaft beim Spielstand von 19:11.

In Minute 34 erhöhten die Gastgeberinnen ihren Vorsprung auf zehn Tore (23:13). Bis zur 45. Spielminute folgte ein relativ ausgeglichenes Spiel, bei dem beide Teams gleichermaßen zu Torerfolgen kamen (28:18). Einen wichtigen Beitrag dafür leistete Torhüterin Antonia Habenschaden, die einen guten Tag hatte und mit ihren Paraden, die Schwabmünchnerinnen weiter im Spiel hielt. Als der Vorsprung der Nellingerinnen jedoch drohte größer zu werden, griff Schwabmünchens Trainerin erneut zur Timeout-Karte. Jedoch gelang es den Schwabmünchnerinnen bis zum Ende nicht, in der Abwehr den gewünschten Zugriff auf die dynamischen Spielerinnen von Nellingen zu bekommen. Zudem sorgten etliche vergebene Torchancen im Angriff für ein am Ende deutliches Ergebnis von 39:27. Mit diesem Sieg platziert sich der TV Nellingen 1893 auf Platz eins in der Tabelle der Pokalrunde C und der TSV Schwabmünchen reiht sich auf Platz sieben vor Schlusslicht TV- Nieder-Olm ein. Das Schwabmünchner Jugendbundesliga-Team freut sich darauf am kommenden Sonntag, das Jugendbundesliga-Team aus Nieder-Olm in Rheinland-Pfalz in der heimischen Hans-Nebauer-Halle begrüßen zu dürfen. Anpfiff ist um 16 Uhr. (nifra)