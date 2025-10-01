Wie der TSV Schwabmünchen den Umbruch meistert

„Unsere Mannschaft hat sich verändert“, sagte Peter Wagner, Mitglied der Abteilungsleitung der Schwabmünchner Handballer. Nach dem Abstieg aus der dritten Bundesliga gab es einige Abgänge, aber auch Zugänge. Wie bereits berichtet, haben Luisa Merkle und Cosima Würdiger den Verein verlassen. Merkle spielt bei Haunstetten weiterhin in der dritten, Würdiger in Waiblingen sogar in zweiten Liga. Dazu kommen weitere, verletzungsbedingte Ausfälle.

