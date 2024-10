Schwere Aufgabe für Schwabmünchens Handballerinnen

Am Samstag steht den Schwabmünchner Damen erneut eine schwierige Aufgabe bevor. Das Team muss nach Ludwigshafen zum letztjährigen Meister der Rheinland-Pfälzischen Oberliga, dem TSG Friesenheim reisen. Die Mannschaft von Trainergespann Stadlmair/Volmering kennt den Mitaufsteiger bereits aus dem Aufstiegskampf. Friesenheim erwischte einen besseren Start in die 3. Liga und konnte sich am ersten Spieltag bereits zwei Punkte gegen den HC Erlangen sichern, unterlag dann jedoch knapp der SG Schozach-Bottwartal mit 29:30. Mit 2:2 Punkten stehen die „Eulen“ aktuell auf dem 6. Tabellenplatz. Dass die Friesenheimerinnen keinesfalls zu unterschätzen ist, zeigten bereit die zwei Spiele in der Aufstiegsrunde, in denen die Eulen stets als Siegerinnen hervorgingen. Schwabmünchen verlor das Hinspiel auswärts deutlich mit 27:38, konnte den Gästen im Rückspiel jedoch bereits deutlich mehr Gegenwehr bieten, sodass das Spiel nach zu schlechter Chancenverwertung 29:34 endete.

Trotz des aktuell etwas angeschlagenen Kaders wollen die Schwabmünchner Damen an diesem Wochenende in fremder Halle maximale Konzentration und eine gute Leistung aufs Parkett bringen, um die ersten zwei Punkte in der 3. Liga einzufahren. Eine Rechnung hätten sie noch offen. Der Bus zum Spiel fährt am Samstag um 11:45 Uhr an der Hans-Nebauer-Sporthalle ab, für kurzentschlossene Fans gibt es noch freie Plätze.

Nächstes Heimspiel für Schwabmünchens Männerteam

Für die erste Männermannschaft steht am dritten Spieltag das dritte Heimspiel an. Mit der zweiten Mannschaft vom VFL Günzburg kommt ein Aufsteiger nach Schwabmünchen. Anpfiff am Samstagabend in der heimischen Hans-Nebauer-Sporthalle ist um 20 Uhr. Der Aufsteiger aus Günzburg dominierte in der vergangenen Saison die Bezirksliga und stieg mit 20 Siegen aus 20 Spielen auf. Der Start in die Bezirksoberliga lief mit zwei Niederlagen etwas holprig, doch jetzt scheinen die Günzburger angekommen zu sein: Mit dem Heimsieg gegen die zweite Mannschaft aus Haunstetten konnten sie am vergangenen Wochenende den ersten Saisonsieg einfahren.

Die neu formierte Schwabmünchner Mannschaft ist sehr gut in die Saison gestartet und belegt aktuell mit zwei Siegen aus zwei Spielen den zweiten Tabellenplatz. Ein breiter Kader, viele verschiedene Torschützen und gute Torhüterleistungen sorgen im Team derzeit für eine richtig gute Stimmung. Führungsspieler Leo Scholz mahnt zur Konzentration: „Es waren jetzt zwei Derbys in Folge, wir müssen aber auch gegen Günzburg mit dem gleichen Willen und Bereitschaft in die Partie gehen!“ Weiterhin fehlen wird sein Kapitänskollege Leo Reichenberger, der Rest vom Team ist einsatzfähig. Spannend wird sein, welche A-Jugendspieler am Samstagabend im Aufgebot sind. Zufrieden mit dem Saisonstart ist auch der sportliche Leiter Malte Knoke: „Wir sind richtig gut in die Saison reingekommen. Wenn wir noch ein paar kleine Konzentrationsschwächen abstellen, dann sieht das schon richtig gut aus. Die zweite Hälfte gegen Königsbrunn muss der Maßstab für die nächsten Wochen und Monate sein.“ (nifra)