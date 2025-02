Schwabmünchens Kräfte schwinden

Schwabmünchens Handball-Damen müssen auswärts bei Kappelwindeck/Steinbach eine hohe 41:27 Niederlage hinnehmen. Der Start ins Spiel gelang aber: Celine Würdinger konnte ihr Team nach 45 Sekunden in Führung bringen, doch dann hatte stets die Heimmannschaft die Nase vorn. Sie zogen schnell Tor um Tor davon, sodass nach 10 Minuten bereits ein 3:9 gegen die Gäste an der Anzeigetafel stand. Wenig später musste unglücklicherweise die gerade erst wiedergenesene Cosima Würdinger (Rückraum Mitte) nach einem Zusammenprall erneut wegen starken Schulterschmerzen ausgewechselt werden. Dennoch ließen sich die Schwabmünchnerinnen von Rückstand und Verletzungspech wie immer nicht weiter beeindrucken und kurze Zeit später hatten sie sich wieder auf zwei Tore herangekämpft (9:11, 18. Spielminute). Zum Ausgleich reichte es trotz mehrerer Glanzparaden von Torhüterin Carolin Globisch leider dennoch nicht, sodass sich die beiden Mannschaften beim Spielstand von 15:20 in die Halbzeitpause verabschiedeten.

Nach Wiederanpfiff versuchte Schwabmünchen weiter alles, um die Kappelwindeckerinnen nicht weiter davonziehen zu lassen. Dank einer Drei-Tore Serie von Linkshand Celine Würdinger verringerte sich der Rückstand erneut auf nur drei Tore. Dies sollte jedoch auch das letzte Aufbäumen der Gelb-Blauen an diesem Tag gewesen sein. Dass das Team schon seit Wochen ersatzgeschwächt ist, wurde auch in der Schlussphase wieder spürbar. Um auch den zwei verbliebenen Rückraumspielerinnen eine kurze Verschnaufpause zu ermöglichen, sah sich das Trainerteam zwischenzeitlich gezwungen, mit vier Außenspielerinnen und zwei Kreisläuferinnen auf dem Feld zu spielen. Mehrere Missverständnisse im Angriff und daraus entstehende Ballverluste führten zu einfachen Ballgewinnen auf Seiten der Heimmannschaft. Jeder Schwabmünchner Fehler wurde unerbittlich mit schnellen Gegenstoßtoren durch die Kappelwindecker Außenspielerinnen bestraft, sodass der Rückstand unaufhaltsam anstieg. Gegen die in der Regel völlig unbedrängten Würfe konnte auch Torhüterin Theresa Reuther nichts mehr ausrichten und nur das junge Außen-Duo mit Janine Schanda/Franziska Scheraus fand am Ende noch ein Durchkommen und konnte je zwei Würfe kurz vor Spielende im gegnerischen Tor unterbringen. Die SG Kappelwindeck/Steinbach konnte sich mit diesem verdienten 41:27 Sieg den vorzeitigen Klassenerhalt sichern. Am nächsten Wochenende haben die Gelb-Blauen spielfrei, sodass nun zwei Wochen bleiben, um sich auf die nächste Begegnung gegen Wolfschlugen vorzubereiten. (nifra)

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther (beide Tor); Ce. Würdinger (6), Rheindt (6/3), Birnkammer (5), Bartosch (2), Haslauer (2), Schanda (2), Scheraus (2), Franz (1), Rabus (1), Michael, Co. Würdinger.