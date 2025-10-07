Dank starkem Torhüter: Schwabmünchen gewinnt auch daheim

Die Handballmänner des TSV Schwabmünchens bestritten ihr erstes Heimspiel der Saison gegen die zweite Mannschaft des TSV Haunstetten. Nach dem Auswärtssieg in Königsbrunn wollte das Team nun auch in heimischer Halle beweisen, dass es dort kein Problem hat, zu gewinnen. Dies konnten die Schwabmünchner letztendlich mit einem souveränen 30:25-Sieg zeigen. Auch die Frauen erarbeiteten sich einen Sieg.

Doch die Aufgabe war keine leichte, denn neben den bereits bekannten sechs verletzten oder kranken Spielern, fielen kurzfristig auch noch Felix Hänsel, Simon Mayer und Mathieu Baur aus. So traten die Gelb-Blauen mit einem stark dezimierten Kader an. Erfreulich war jedoch das kleine Comeback von Keeper Frank Hübenthal, welcher als Back-Up für Felix Zull auf der Bank saß. Die Partie startete mit schlechten Chancenverwertungen auf beiden Seiten und einer erneut überragenden Torwartperformance von Felix Zull, welcher in den ersten zehn Minuten mehr als die Hälfte der Würfe auf sein Tor parierte. So stand es nach 17 Minuten gerade einmal 5:4 für die Schwabmünchner, welche zwar im Angriff Probleme hatten, aber eine stabile Abwehr stellten.

Handball: TSV schwabmünchen steigert sich

In der 20. Minute kam es, nach Treffern durch Scholz, Kell und Co., zur ersten Drei-Tore-Führung des TSV Schwabmünchen, welche über weite Strecken des Spiels erhalten werden sollte. Mit einem Spielstand von 12:9 ging es erneut mit unter zehn Gegentoren für Gelb-Blauen in die Pause. In Durchgang zwei steigerte sich vor allem der Offensiv-Verbund um Daniel Labermeier, bei dem der Knoten nun endlich geplatzt zu sein scheint.

Mit Tempo im Angriff düpierten die Menkinger vermehrt die Haunstetter Abwehr. Die Gelb-Blauen standen auch in der Defensive gut, und so rannte sich die Haunstetter Reserve immer wieder fest. Zur Schlusssirene stand ein letztlich ungefährdeter 30:25-Erfolg zu Buche. (nifra)

TSV Schwabmünchen Zull, Hübenthal (beide Tor), Stuhler (5), Labermeier (8), Baur , Wölke Pal (3), Schikor (3), Matthesius (1), Ritschel (2), Kell (2), Mayer Florian, Mayer Simon, Scholz (6).