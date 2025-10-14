Schwabmünchen siegt, ist aber nicht zufrieden

Zwar war der dritte Schwabmünchner Sieg in dieser Saison zu keinem Zeitpunkt gefährdet, dennoch ließ sich die Leistung der Gelb-blauen nicht unbedingt als souverän bezeichnen. Der 2:1 Führungstreffer des FC Bayern in der fünften Spielminute blieb der einzige im ganzen Spiel, denn das Team von Trainergespann Stadlmaier/Pyrkosch setzte sich im Anschluss sofort mit 10:4 (19. Spielminute) ab, wobei es zu diesem Zeitpunkt auch schon mindestens 15:4 hätte stehen können, denn die Singoldstädterinnen ließen Chance um Chance liegen und donnerten Gegenstöße und völlig unbedrängte Würfe an die Latte oder übers Tor.

Schwabmünchen ist immer wieder etwas unkonzentriert

Zu Beginn verteigiten die Gäste noch konsequent und im Verbund, sodass Bayern München immer wieder zu schwierigen Abschlüssen über den Block oder unter Bedrängnis gezwungen wurde. Carolin Globisch bedankte sich, indem sie einen Großteil der Bälle nicht nur parierte, sondern fing – und direkt zum Gegenstoßpass nach vorne losschickte. Dann jedoch ließen sich die Damen gegen Ende der ersten Halbzeit immer wieder zu weit herauslocken, was große Räumeöffnete, die dann gegen die körperlich überlegenen Münchnerinnen nicht mehr zu halten waren. So stand zur Halbzeit „nur“ eine 16:8 Führung an der Anzeigetafel.

In der zweiten Halbzeit zogen die Gelb-Blauen dann mehrfach auf über 10 Tore Vorsprung davon, konnten diesen deutlichen Vorsprung dann allerdings durch eine erneute Phase der Unkonzentriertheit ab der 54. Spielminute nicht bis Spielende aufrecht erhalten. Der FC Bayern nutzte dies, um durch einen 5:0 Lauf noch einmal etwas Ergebniskosmetik zum Endstand von 27:34 zu betreiben. (nifra)

TSV Schwabmünchen: Globisch, Reuther (beide Tor); Mehr (8), Rheindt (7/4), Gossner(5), Lammich (4), Bartosch (3), Girstenbrei (3), Scheraus (3), Michael L. (1), Becirhodzic, Franz, Haslauer, Rabus, Schanda