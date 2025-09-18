Handball: Vieles neu in Königsbrunn und Schwabmünchen

Die Bezirksoberliga geht wieder los, während der TSV Bobingen erst am kommenden Wochenende wieder loslegt, stehen für den BHC Königsbrunn und den TSV Schwabmünchen Auswärtsaufgaben an. Der BHC Königsbrunn startet am kommenden Samstag, den 20. September um 20 Uhr, mit einem echten Härtetest in die neue Saison. Gegner ist die starke Mannschaft aus Niederraunau, die im Vorjahr den dritten Tabellenplatz belegte und zu Hause traditionell schwer zu schlagen ist. Der BHC selbst landete in der vergangenen Saison auf Rang acht.

Die Vorbereitung hätte kaum besser laufen können: Gegen Pfaffenhofen, Fürstenfeldbruck, Schrobenhausen und Gröbenzell blieb das Team von Cheftrainer Falko Klaffenbach ungeschlagen und zeigte dabei, welches Potenzial in der Mannschaft steckt. Die Mischung stimmt: Das Gerüst des Teams ist zusammengeblieben, dazu verstärken Marc Kolleth (Haunstetten), Valentin Friedewold (Friedberg) und Markus Nolte (Kissing) den Rückraum. Aus einer stabilen Abwehr heraus will der BHC mit viel Tempo nach vorne spielen und jedes Spiel mutig angehen. Ob die starken Eindrücke aus der Vorbereitung schon im ersten Punktspiel bestätigt werden können, entscheidet sich am Samstagabend in der Gymnasium-Sporthalle in Niederraunau. (AZ)

Schwabmünchen hat einiges umgestellt

Am Sonntagabend um 18 Uhr startet der TSv Schwabmünchen beim VfL Günzburg II in die Saison. Der neue Coach Marius Astalosch hat einiges umgestellt. Das Schwabmünchner Team hat sich im Vergleich zur letzten Saison nochmal verjüngt: Neben den A-Jugendlichen Dominik Schikor und Simon Ritschel, die sich bereits in der letzten Saison feste Plätze in der Mannschaft erkämpften, kommen Noah Diepold, Kilian Stuhler, Lars Baur und Simon Mayer aus der eigenen Jugend hinzu. Flo Mayer kehrt aus Friedberg an die Singold zurück und Mathieu Baur ist nach langer Verletzung wieder fit. Zusammen mit den alten Bekannten Leo Scholz, Leo Reichenberger, Noah Kell, Daniel Labermeier, Paul Wölke und Felix Hänsel hat sich in der Vorbereitung ein spritziges und hochmotiviertes Team gebildet, das mit offensivem und temporeichem Handball überzeugen möchte. Für die Torhüterposition kommt Niklas Seidler aus Friedberg, der sich in der Vorbereitung bereits verletzte und vorerst nicht ins Spielgeschehen eingreifen kann. Somit bilden zunächst Basti Egger (eigene Jugend) und Felix Zull das Torwartgespann. Kreisläufer Sebastian Schüller laboriert noch an einer Schulterverletzung und ist im Moment nicht einsatzfähig. Mit dem VFL Günzburg 2 trifft man zum Saisonauftakt auf einen spannenden Gegner. In der vergangenen Saison zerstörten die Günzburger Anfang Februar mit ihrem 36:34-Heimsieg gegen die Schwabmünchner deren letzte Aufstiegshoffnungen. Da Günzburg am Samstagabend spielt, nutzt die zweite Mannschaft gerne und vor allem Zuhause die Möglichkeit den vielen Nachwuchsspielern aus dem Kader der ersten Mannschaft Spielpraxis zu geben. (nifra)