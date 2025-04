Königsbrunner Handballer und Schwabmünchens Nachwuchs verlieren

Der BHC musste am vorletzten Spieltag eine Auswärtsniederlage einstecken. Bei der Reserve des VfL Günzburg unterlagen die Brunnenstädter mit 28:23 und verpassten damit die Chance, sich vorzeitig mit einem Erfolgserlebnis in Richtung Saisonabschluss zu bewegen.

Königsbrunn verliert einen offenen Schlagabtausch

Die Partie begann jedoch ausgeglichen und beide Mannschaften fanden schnell ins Spiel. So entwickelte sich schnell ein offener Schlagabtausch. Eine kurze Phase defensiver Unstimmigkeiten auf Seiten des BHC ermöglichte es den Hausherren, sich einen kleinen Vorsprung zu erspielen. Doch die Gäste stabilisierten sich in der Abwehr schnell wieder und kämpften sich wieder heran. Zur Halbzeit stand es 16:15 und der Ausgang des Spiels war noch ungewiss.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Begegnung eng. Der BHC war stets in Reichweite, konnte jedoch nie in Führung gehen. In der entscheidenden Phase des Spiels schlichen sich einige technische Fehler ein, die Günzburg gnadenlos bestrafte. Trotz einer offensiven Schlussoffensive der Brunnenstädter, bei der sie nochmals das Tempo anzogen, blieb der Erfolg aus. Das höhere Risiko führte zu Ballverlusten, die die Gastgeber clever nutzten, um den Sieg über die Zeit zu bringen. Am Ende stand ein 28:23 auf der Anzeigetafel und eine weitere Niederlage für den BHC. Am letzten Spieltag wartet mit dem Tabellenführer ein echter Gradmesser. (AZ)

Schwabmünchens Jugend verliert das nächste Spiel

Die Jugendbundesliga-Handballerinnen der weiblichen B-Jugend zahlen weiter Lehrgeld und mussten sich am Sonntagnachmittag in eigener Halle dem TV Nellingen am Ende mit 32:39 geschlagen geben. Eine schnelle Fehlerserie brachte ein frühes 0:4 auf die Anzeigetafel und so zogen die Schwabmünchner Trainer Maria Dushkova und Holger Hübenthal bereits nach gut fünf Minuten ein Timeout und brachten ihre Mannschaft so doch in etwas besseres Fahrwasser. Sarah Rabus erzielte den ersten Treffer vom Kreis und spätestens mit der Einwechslung der an diesem Tag sehr stark spielenden Maresa Lochbrunner wurde das Angriffsspiel sicherer und durchschlagskräftiger. Das 4:6 von Linda Dölle, die auf der linken Außenbahn ihre starke Form erneut unter Beweis stellen konnte sorgte für Hoffnung, zu mehr reichte es dann allerdings nicht. Über 8:4 und 12:7 zogen die Nellingerinnen wieder weg, bevor es mit einem 15:20 aus Schwabmünchner Sicht in die Kabinen ging.

Schwabmünchens Torhüterin kann sich auszeichnen

Die ersten Minuten nach Wiederanpfiff standen ganz im Zeichen von Torhüterin Vanessa Rabus, die gleich eine ganze Serie von freien Würfen entschärfte. Die Gelb-Blauen blieben bei eigenem Ballbesitz trotz immer wieder sehr guter Ansätze letztlich zu fehlerhaft, um den einfach konstanteren Gästen wirklich gefährlich zu werden. Ein 3:0 Lauf der sich jetzt gut in Szene setzenden Rebecca Kramer und Sina Gossner stellten sechs Minuten vor der Schlusssirene noch einmal von 27:33 auf 30:33, doch zu mehr reichte es dann nicht mehr.

Insgesamt fraglos eine Leistung, auf der sich weiter aufbauen lässt. Um in den beiden abschließenden Begegnungen der Bundesligasaison allerdings noch einmal zu punkten, muss die Mannschaft einfach mehr Konstanz erreichen. Die nächste Gelegenheit dafür bietet sich im letzten Heimspiel der Saison am kommenden Samstag um 15.30 Uhr gegen die HSGMarpingen/Alsweiler. (nifra)