Lagerlechfeld empfängt Bobingen zum nächsten Derby

Während die Aufsteiger FC Königsbrunn und die SpVgg Lagerlechfeld noch ein paar Punkte einfahren müssen, um sicher den Klassenerhalt in der Tasche zu haben, geht es für den TSV Bobingen eigentlich nur noch darum, mit seiner jungen Mannschaft Erfahrung zu sammeln, um in der kommenden Saison vielleicht ein Wörtchen um den Aufstieg mitsprechen zu können. Mit zehn Punkten Abstand auf den zweiten Platz dürfte für diese Saison das Thema erledigt sein. Spannung gibt es dafür am unteren Ende der Tabelle. Dort hat Türkgücü mit zuletzt zwei Siegen und einem Remis seine Aufholjagd gestartet. Noch drei Punkte fehlen bis zum Relegationsplatz 14, den momentan der FC Oberstdorf hält.

