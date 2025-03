Kleinaitingen macht den Klassenerhalt perfekt

In einem spannenden Spiel konnten sich die Drittliga Damen des FC Kleinaitingen gegen den TSV Eibelstadt einen 3:0-Sieg sichern (25:19, 25:22, 25:16) und stehen nach dem sicheren Klassenerhalt weiter auf dem fünften Tabellenplatz.

Man startete schlecht in den ersten Satz und lag früh 1:4 in Rückstand, konnte sich aber durch eine stabile Annahme wieder heranspielen und die notwendige Sicherheit zurückholen. Zur Mitte des Satzes erlangte man so schnell den Ausgleich wieder (12:12) und verwandelte in der Crunchtime bereits den ersten von fünf Satzbällen zum 25:19.

Kleinaitingen dreht wieder einen Rückstand

Doch diesen Schwung konnte das Team nicht in den zweiten Durchgang mitnehmen. Wieder ging Eibelstadt durch starke Aufschläge in Führung (2:6) und man musste sich erst wieder herankämpfen, ehe man beim 11:10 die Führung übernehmen und weiter zum 20:16 ausbauen konnte. Durch einige Abstimmungsprobleme bei einfachen Bällen ließ man die Gegner nochmal auf einen Punkt herankommen (20:19), setzte sich aber am Ende durch einen sicheren Spielaufbau durch (25:22).

Zu Beginn des dritten Satzes sahen die rund 90 Zuschauer ein Spiel auf Augenhöhe, keine Mannschaft konnte sich richtig absetzen und erst beim Stand von 11:11 riss man sich auf Kleinaitinger Seite noch einmal zusammen und spielte nun ein paar mutigere Spielzüge, die den Gegnern keine Chance mehr ließen. Über 17:13 und 24:14 brauchte man noch drei Anläufe, um den Matchball zu verwandeln, konnte sich nach dem Abpfiff aber umso mehr über den Sieg freuen (25:16). (AZ)

Kleinaitingen: N. Mayr, A. Meyer, Kexel, Salesch, Kandler, Steber, Nowotny, Schaffner, Holzmann, Gilg.